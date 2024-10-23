24 жовтня — яке церковне свято, що означає, якщо ви зустрінете цього дня білого собаку

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 24 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Аретти і тих, хто з ним. Святий мученик Аретта, згідно з церковними джерелами, жив у III-IV століттях. Його життя тісно пов’язане з гоніннями на християн в Римській імперії. Аретта, як і багато інших святих, був вірним послідовником Христа і відмовився зректися своєї віри, за що зазнав переслідувань. У деяких джерелах говориться, що він був єпископом, який сповідував християнську віру серед язичників. Під час гонінь його захопили, катували і зрештою стратили. Його мученицька смерть стала символом стійкості у вірі та готовності йти на жертви заради Христа.

Разом з Ареттою часто згадуються й інші мученики, які були його соратниками, і які також постраждали за свою віру. Імена цих мучеників можуть варіюватися в залежності від джерел, але їх об’єднує спільна мета – захист християнської віри, навіть в обличчі смерті.

Прикмети 24 жовтня

Народні прикмети 24 жовтня / Фото: Unsplash

Червоний захід сонця — скоро прийдуть морози.

Розкаркалися ворони — до снігопаду.

Дощить — зима буде теплою.

Що завтра не можна робити

Наші предки вважали, що цього дня не слід приймати подарунки від людей протилежної статі. Саме в цей період дуже легко приворожити. Не варто брати до рук такі предмети, як дзеркала чи вази, якщо щось розіб'ється, то ви чи ваші родичі скоро серйозно захворієте. Забороняється давати свої речі чужим і носити одяг інших.

Що можна робити завтра

Існувало повір'я, якщо цього дня неочікуванно зустріти білого собаку, то потрібно піти за ним слідом — він приведе до щасливого і багатого життя. Обов'язково накорміть собаку, добро до вас повернеться.

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