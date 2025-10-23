Церковне свято 24 жовтня / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Завтра, 24 жовтня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Арети і тих, що з ним. Святий Арет був князем міста Награн, розташованого в Нубії (сучасний південний Єгипет). Він був відомий своєю благочестивістю та відданістю Христу. Коли імператор Діоклетіан розпочав переслідування християн, Арет і його вірні супутники відмовилися відректися від віри. За це вони були схоплені, піддані тортурам і страчені.

Арет і його супутники стали символом стійкості та відданості вірі. Церква вшановує їхню пам’ять, наголошуючи на важливості залишатися вірними своїм переконанням навіть у найскладніших обставинах.

Прикмети 24 жовтня

Народні прикмети 24 жовтня / © unsplash.com

Якщо на Арету ясна погода — чекайте на морози на початку листопада.

Туман вранці — на теплу погоду наступного дня.

Вітер з північного заходу — зима буде холодною і сніжною.

Що завтра не можна робити

Не варто брати подарунки від сторонніх людей — це може приховувати небезпеку. Також слід обережно поводитися з посудом: розбитий посуд, за народними віруваннями, віщує хвороби та різні неприємності.

Реклама

Що можна робити завтра

Згідно з народними звичаями, 24 жовтня приділяли час зимовому одягу: його прали, провітрювали та лагодили, готуючи до холодів. Також вважалося, що будь-які купівлі та продажі, здійснені цього дня, минуть успішно і принесуть користь.