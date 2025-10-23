ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
319
Час на прочитання
1 хв

24 жовтня — яке церковне свято, чому цього дня слід особливо обережно поводитися з посудом

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 24 жовтня

Церковне свято 24 жовтня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 24 жовтня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Арети і тих, що з ним. Святий Арет був князем міста Награн, розташованого в Нубії (сучасний південний Єгипет). Він був відомий своєю благочестивістю та відданістю Христу. Коли імператор Діоклетіан розпочав переслідування християн, Арет і його вірні супутники відмовилися відректися від віри. За це вони були схоплені, піддані тортурам і страчені.

Арет і його супутники стали символом стійкості та відданості вірі. Церква вшановує їхню пам’ять, наголошуючи на важливості залишатися вірними своїм переконанням навіть у найскладніших обставинах.

Прикмети 24 жовтня

Народні прикмети 24 жовтня / © unsplash.com

Народні прикмети 24 жовтня / © unsplash.com

  • Якщо на Арету ясна погода — чекайте на морози на початку листопада.

  • Туман вранці — на теплу погоду наступного дня.

  • Вітер з північного заходу — зима буде холодною і сніжною.

Що завтра не можна робити

Не варто брати подарунки від сторонніх людей — це може приховувати небезпеку. Також слід обережно поводитися з посудом: розбитий посуд, за народними віруваннями, віщує хвороби та різні неприємності.

Що можна робити завтра

Згідно з народними звичаями, 24 жовтня приділяли час зимовому одягу: його прали, провітрювали та лагодили, готуючи до холодів. Також вважалося, що будь-які купівлі та продажі, здійснені цього дня, минуть успішно і принесуть користь.

Дата публікації
Кількість переглядів
319
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie