ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
202
Час на прочитання
2 хв

25 березня — яке церковне свято, що просити у Богородиці в день одного з найбільших церковних свят

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 25 березня

Церковне свято 25 березня / © pexels.com

Завтра, 25 березня, в православному календарі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Згідно з Євангелієм від Луки (Лк. 1:26–38), архангел Гавриїл був посланий Богом до Марії у Назареті. Він привітав її словами: «Радуйся, Благодатна, Господь з Тобою». Марія, сповнена смирення і віри, відповіла: «Ось я слуга Господня, нехай буде мені за словом твоїм». Цей момент став символом повного підпорядкування волі Божій та прийняття Божого покликання.

Свято Благовіщення виникло ще в ранньохристиянську добу і спершу відзначалося у Візантії у IV–V століттях. В Україні традиція святкування благовіщення відома з часів Київської Русі, коли християнство було впроваджено як державна релігія 988 року.

У народних звичаях Благовіщення поєднується з весняними обрядами: вважалося, що від цього дня природа починає пробуджуватися. Люди клали до води свячені гілочки верби або барвінку, вітали один одного словами благословення та прагнули духовного оновлення.

У храмах цього дня читають святкові богослужіння, в яких наголошується на значенні смирення, віри та слухняності Божій волі. Віряни моляться Пресвятій Богородиці про захист і допомогу, про добробут сім’ї та здоров’я.

Прикмети 25 березня

Народні прикмети 25 березня / © pexels.com

Народні прикмети 25 березня / © pexels.com

  • Яка погода на Благовіщення — така і на Великдень.

  • Сильний вітер — до багатого врожаю, особливо пшениці.

  • Пташки рано прилетіли — весна буде ранньою і теплою.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами 25 березня краще утриматися від важкої роботи та мирських справ. Хоча офіційної церковної заборони немає, день радять присвятити молитві та духовним роздумам. У народі вважають, що Благовіщення — найважливіше свято у Бога: навіть грішників на цей день у пеклі не мучать. Існує прислів’я: «На Благовіщення птах гнізда не в’є, дівка косу не плете», що підкреслює особливу святість цього дня.

Що можна робити завтра

Традиційно ранок свята починають з відвідування церкви. Якщо такої можливості немає, дозволяється молитися вдома. Віряни звертаються до Пресвятої Богородиці з проханнями про мир, добробут, здоров’я, захист від недуг, успіх у справах та прощення гріхів. У народній свідомості вважається, що Божа Матір допомагає кожному, хто звертається до неї щиро і з вірою.

Дата публікації
Кількість переглядів
202
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie