25 березня — яке церковне свято, що просити у Богородиці в день одного з найбільших церковних свят
Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 25 березня, в православному календарі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Згідно з Євангелієм від Луки (Лк. 1:26–38), архангел Гавриїл був посланий Богом до Марії у Назареті. Він привітав її словами: «Радуйся, Благодатна, Господь з Тобою». Марія, сповнена смирення і віри, відповіла: «Ось я слуга Господня, нехай буде мені за словом твоїм». Цей момент став символом повного підпорядкування волі Божій та прийняття Божого покликання.
Свято Благовіщення виникло ще в ранньохристиянську добу і спершу відзначалося у Візантії у IV–V століттях. В Україні традиція святкування благовіщення відома з часів Київської Русі, коли християнство було впроваджено як державна релігія 988 року.
У народних звичаях Благовіщення поєднується з весняними обрядами: вважалося, що від цього дня природа починає пробуджуватися. Люди клали до води свячені гілочки верби або барвінку, вітали один одного словами благословення та прагнули духовного оновлення.
У храмах цього дня читають святкові богослужіння, в яких наголошується на значенні смирення, віри та слухняності Божій волі. Віряни моляться Пресвятій Богородиці про захист і допомогу, про добробут сім’ї та здоров’я.
Прикмети 25 березня
Яка погода на Благовіщення — така і на Великдень.
Сильний вітер — до багатого врожаю, особливо пшениці.
Пташки рано прилетіли — весна буде ранньою і теплою.
Що завтра не можна робити
За народними прикметами 25 березня краще утриматися від важкої роботи та мирських справ. Хоча офіційної церковної заборони немає, день радять присвятити молитві та духовним роздумам. У народі вважають, що Благовіщення — найважливіше свято у Бога: навіть грішників на цей день у пеклі не мучать. Існує прислів’я: «На Благовіщення птах гнізда не в’є, дівка косу не плете», що підкреслює особливу святість цього дня.
Що можна робити завтра
Традиційно ранок свята починають з відвідування церкви. Якщо такої можливості немає, дозволяється молитися вдома. Віряни звертаються до Пресвятої Богородиці з проханнями про мир, добробут, здоров’я, захист від недуг, успіх у справах та прощення гріхів. У народній свідомості вважається, що Божа Матір допомагає кожному, хто звертається до неї щиро і з вірою.