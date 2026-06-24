Церковне свято 25 червня / © pexels.com

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Завтра, 25 червня, в православному календарі день пам’яті святої преподобної мучениці Февронії. Февронія жила в жіночій чернечій спільноті, де відзначалася смиренням і внутрішньою силою. Вона прийняла чернечий постриг і вела аскетичне життя, яке стало прикладом для інших сестер.

У традиції наголошується, що вона відмовлялася від будь-яких привілеїв, обираючи найсуворіші умови життя. Її духовний авторитет був настільки сильним, що вона надихала інших християн залишатися вірними навіть у часи переслідувань.

Під час гонінь на християн Февронію було заарештовано за її віру. Вона відмовилася зректися Христа, попри погрози та тортури. Її стійкість стала головним випробуванням для тих, хто вимагав зречення.

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Агіографічні джерела описують її як людину, яка приймала страждання з молитвою та внутрішнім миром. У підсумку вона була страчена, увійшовши до лику мучеників як символ духовної незламності.

Прикмети 25 червня

Народні прикмети 25 червня / © pexels.com

Якщо 25 червня ясна й тиха погода — літо буде теплим і врожайним.

Рясна роса зранку — до гарної погоди найближчі дні.

Якщо ввечері багато комарів і мошки — чекайте на спекотний та вологий період.

Що завтра не можна робити

Не заохочували цього дня до важкої роботи на городі чи в саду — вважалося, що праця не дасть бажаного результату, ніби земля «не віддячить». Також уникали шиття та рукоділля, бо вірили: можна символічно «зашити» власне щастя або долю.

Що можна робити завтра

Вважалося, що саме цього дня подружжю варто обов’язково взятися за спільну справу — будь то домашні клопоти чи праця на подвір’ї. Така єдність, за повір’ями, зміцнює шлюб, приносить у дім спокій, взаєморозуміння та довгу любов.

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