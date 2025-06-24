Церковне свято 25 червня / © pixabay.com

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Завтра, 25 червня, в православному календарі день пам’яті святої преподобної мучениці Февронії. Її точна дата народження залишається невідомою. Загалом, за церковними переказами, вона жила в Римській імперії в IV-V столітті, коли імператором був Діоклетіан.

В ті часи йшли йшли жорстокі гоніння за християнами. Февронію схопили і довго катували. Але вона відзначилася непохитністю віри.

Февронія була звичайною жінкою, яка вела праведне життя. Вона відмовилася принести жертви язичницьким богам, за що її ув’язнили, довго мучили, а потім вбили. Подвиг жінки став справжнім прикладом стійкості для багатьох християн.

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Прикмети 25 червня

Народні прикмети 25 червня / © unsplash.com

Дощить — літо буде прохолодним і сирим.

Вранці сильний туман — чекайте на ясний день.

Птахи весело і голосно співають — буде врожайним і теплим літо.

Що завтра не можна робити

Народна мудрість попереджає: у цей день закоханим і подружжю варто уникати суперечок, бо сварка може призвести до розриву стосунків або тривалого примирення. Також не рекомендують займатися роботами на городі чи в саду, бо всі зусилля можуть виявитися безплідними.

Що можна робити завтра

Згідно з народними віруваннями, 25 червня подружжю слід об’єднатися у спільній справі — це допоможе зміцнити взаєморозуміння й гармонію в сім’ї.