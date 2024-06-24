25 червня — яке церковне свято, не можна робити одну річ, інакше залишитесь без сімейного щастя

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 25 червня, в православному календарі день пам’яті святої преподобномучениці Февронії. Февронія народилася в Нікеї (нині Ізник, Туреччина) у заможній і благочестивій сім'ї. З дитинства вона відрізнялася глибокою вірою і бажанням служити Богові. У віці 16 років вона вступила до монастиря, де з глибокою вірою виконувала всі обітниці чернечого життя. Її наставницею стала ігуменя Врієна.

Февронія вирізнялася аскетичним життям, строгим постом і молитвою. Вона старанно вивчала Святе Письмо і мала глибокі знання у християнському вченні. Її благочестя, мудрість і доброзичливість приваблювали багатьох, хто приходив до неї за порадою і духовною підтримкою.

У період жорстоких переслідувань християн за імператора Діоклетіана (284-305 рр.), Февронія, як і багато інших християн, стала мішенню для гонителів. 304 року вона була заарештована і віддана на тортури, коли відмовилася зректися своєї віри.

Февронія була піддана жорстоким катуванням, але не відмовилася від своєї віри. Її мучили різними способами, але вона залишалася непохитною. Зрештою, вона була страчена. Її мученицька смерть стала свідченням великої віри і мужності, яка надихала багатьох християн.

Прикмети 25 червня

Народні прикмети 25 червня / Фото: Unsplash

На березі вже жовтіє листя — до швидкого приходу осені.

Мухи почали залітати в оселю — до дощу.

На вулиці душно і спекотно — така погода буде до кінця літа.

Що завтра не можна робити

В жодному разі не можна цей день проводити наодинці, тому що залишитесь без сімейного щастя і не знайдете свою другу половинку. Також забороняється сумувати і думати про негатив, ці всі думки матеріалізуються.

Що можна робити завтра

Наші пращури вірили, що цей день ідеально підходить для вінчання, заручин. Можна також влаштовувати романтичні вечері, запрошувати в гості другу половинку.

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