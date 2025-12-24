Церковне свято 25 грудня / © pexels.com

Завтра, 25 грудня, в православному календарі Різдво Христове. Різдво символізує втілення Божої любові до людства. Народження Христа у Вифлеємі стало початком нової епохи — часу надії, милосердя та спасіння. За євангельським переказом, Ісус народився в убогих умовах, у яслах, що підкреслює Його смирення і близькість до кожної людини незалежно від статків чи походження.

Про Різдво розповідають Євангелія від Матвія та Луки. Діва Марія і праведний Йосип прийшли до Вифлеєма для перепису населення. Там, у ніч народження Ісуса, ангели сповістили пастухів про велику радість, а зі Сходу до Немовляти прийшли мудреці з дарами — золотом, ладаном і смирною.

Різдво нагадує про цінність родини, доброти, прощення та взаємної підтримки. Це час, коли серця відкриваються для любові, а віра в добро й диво стає особливо сильною.

Прикмети 25 грудня

Прикмети погоди 25 грудня / © pexels.com

Гілки дерев гнуться від снігу — на добрий урожай фруктів.

Ясна й морозна погода — до врожайного року та доброго добробуту в родині.

Хмарне небо — до затяжної зими.

Що завтра не можна робити

Цього дгя уникали відвідин цвинтаря, вважалося неприпустимим відвертатися від того, хто потребує допомоги, а також вирушати на полювання чи риболовлю. За народними віруваннями, не годилося вдягати зношений або нечистий одяг, так само як позичати чи брати щось у борг, аби не накликати нестатки й негаразди на весь рік.

Що можна робити завтра

На Різдво Христове здавна заведено розпочинати святкування з храму. У різдвяну ніч звершується урочиста всенічна служба, а вже під ранок — святкова літургія. У цей великий православний день віряни звертаються до Бога з проханнями про милість, очищення душі та прощення гріхів, адже за віковими переконаннями саме на Різдво небеса особливо відкриті до людських молитов, і кожне щире, світле прохання знаходить відгук.