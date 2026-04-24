Завтра, 25 квітня, в православному календарі день пам’яті святого апостола і євангелиста Марка. Святий Марк Євангелист походив із єврейської родини, яка мешкала в Єрусалимі. У книзі Діянь святих апостолів згадується його мати Марія, в домі якої збиралися перші християни. Саме цей дім став одним із перших осередків християнської громади.

Імовірно, Марко був родичем апостола Варнави, з яким згодом здійснював місіонерські подорожі.

Марко супроводжував апостола Павла та Варнаву під час першої місіонерської подорожі, однак згодом залишив їх, що стало причиною певної напруги між апостолами. Попри це, пізніше він відновив своє служіння і став близьким співпрацівником апостола Петра.

Саме апостол Петро вважається головним духовним джерелом Євангелія від Марка. У християнській традиції підкреслюється, що текст цього Євангелія відображає живі спогади та проповіді Петра.

Євангеліє від Марка є найкоротшим серед чотирьох канонічних Євангелій, але вирізняється динамічністю та чіткою оповідною структурою. Воно зосереджується на діяннях Ісуса Христа, Його чудесах та служінні людям.

Особливістю цього Євангелія є акцент на образі Христа як Сина Божого, який страждає заради спасіння людства.

Згідно з церковним переданням, Марко проповідував у Єгипті, де заснував християнську громаду в Александрії. Там він став першим єпископом і духовним наставником місцевих християн.

Його проповідь сприяла швидкому поширенню християнства в регіоні, який тоді був одним із головних інтелектуальних центрів античного світу.

Святий Марко прийняв мученицьку смерть в Александрії. За переказами, його було заарештовано язичниками і жорстоко страчено через проповідь християнської віри.

Його мощі згодом були перенесені до Венеції, де сьогодні зберігаються в знаменитій базиліці Святого Марка — одному з найвизначніших храмів Європи.

Прикмети 25 квітня

Вранці туман — дощу не буде, день буде ясним.

День на Марка теплий і сонячний — чекали щедрого літа та врожаю.

Ластівки почали активно будувати гнізда — до потепління.

Що завтра не можна робити

Цього дня особливо суворо остерігалися пліток і пустих розмов. Вважалося, що будь-яке сказане недобре слово може обернутися проти самої людини й «зламати» життєвий перебіг, принісши плутанину та негаразди. Тому радили стежити за мовою і не розкидатися словами, адже вони сьогодні мають особливу вагу.

Що можна робити завтра

У православній традиції цього дня звертаються з молитвами до святого апостола і євангеліста Марка. Його просять про гармонію в родині, міцний і щасливий шлюб, добрий урожай і родючість землі. Також у народі вірили, що саме святий Марко «керує» весняними дощами: він нібито тримає ключі від неба, може відчинити або замкнути хмари. Тому в цей день особливо молилися про дощ — як про життєдайну силу для полів і майбутнього врожаю.