Церковне свято 25 квітня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 25 квітня, в православному календарі день пам’яті апостола і євангелиста Марка. Також знаний як Йоан Марк, є однією з визначних постатей у християнській традиції, чия діяльність значною мірою вплинула на розповсюдження християнства та формування його канонічних текстів. Марк є автором одного з чотирьох канонічних Євангелій, що містить важливі свідчення про життя та вчення Ісуса Христа.

Марк походив із єврейської родини з Єрусалима. Його матір, Марія, була відданою віруючою, а її домівка стала місцем зборів перших християн (Дії 12:12). Натомість сам Марк згадується в Біблії досить мізерно, однак його роль у ранньому християнському русі була значною.

Марк став близьким співробітником апостола Петра і, ймовірно, був його перекладачем, адже Петро, ймовірно, не володів грецькою мовою на достатньому рівні. Згідно з деякими свідченнями церковних отців, Євангеліє від Марка є результатом записів проповідей Петра, що підтверджує авторство Марка як відображення свідчень самого апостола. Крім того, Марк був супутником апостола Павла під час його місіонерських подорожей. Спочатку він був частиною місіонерської групи, але згодом покинув її, повернувшись до Єрусалиму (Дії 13:13), що стало причиною розбіжностей між Павлом і Варнавою.

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Євангеліє від Марка, написане, ймовірно, в середині 60-х років першого століття в Римі, є найкоротшим і, можливо, першим серед канонічних Євангелій. Воно було адресоване переважно римській аудиторії, що пояснюється наявністю в тексті пояснень єврейських традицій та обрядів. Водночас Євангеліє акцентує увагу на діяльності Ісуса, підкреслюючи Його чудеса, владарювання та велику силу. Однак воно також містить глибокі моменти, які висвітлюють людську природу Ісуса.

Після повернення до Єрусалиму Марк знову співпрацював з Варнавою. Згідно з церковними переказами, він пізніше вирушив до Олександрії, де заснував місцеву церкву і став її першим єпископом. Існує також традиція, що Марк став мучеником і загинув в Олександрії під час переслідування християн. Його мощі були пізніше перенесені до Венеції, де зберігаються в соборі Святого Марка. Згідно з цією традицією, святий Марк символізується левом, що є традиційним зображенням для його Євангелія.

Прикмети 25 квітня

Народні прикмети 25 квітня / © unsplash.com

Якщо 25 квітня холодно і вітряно — весна буде пізня, але дощова.

Якщо 25 квітня ясна погода і небо без хмар — на хорошу врожайність і бездощову весну.

Сонце 25 квітня виглядає з-за хмар — чекайте на гарну погоду в наступні кілька днів.

Що завтра не можна робити

Серед того, що цього дня слід уникати, — це конфлікти, суперечки, розбурхані сварки та поширення чуток. Вважається, що цього дня важливо ретельно обирати слова, адже будь-які плітки можуть спричинити серйозні негаразди і призвести до повного невдачі в житті.

Що можна робити завтра

До святого Марка звертаються з молитвами про благополуччя в шлюбі, добрий урожай та бажання дощу. Вірять, що саме він тримає ключі від весняних дощів і має здатність їх відкрити чи замкнути.

Згідно з народною традицією, цього дня готували відвар кропиви й окропляли ним оселю, аби відвадити нечисту силу. Також вважалося, що благодійність цього дня приносить щедрі плоди — чим більше ти віддаєш, тим більше отримаєш. Існувала прикмета, що генеральне прибирання на 25 квітня призведе до того, що гроші будуть приходити в домівку безперервно.