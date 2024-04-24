25 квітня — яке церковне свято, чому в день Марка Ключника не можна розливати воду на землю

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 25 квітня, в православному календарі день пам’яті святого апостола і євангеліста Марка. Він був першим єпископом Александрійським і вважається засновником Александрійського патріархату та Коптської церкви. Марк народився у Юдеї, Римській імперії, і походив із левитського роду. Його первісне єврейське ім’я було Йохан (Іван), до якого було додали римське ім’я "Марк".

Марк працював помічником у місіях апостолів Павла і Петра, і за наказом останнього склав своє Євангеліє. Він також згадується в Діяннях апостолів та посланнях апостола Павла. За традицією, він був присутній при арешті Ісуса в Гефсиманському саду як юнак, що втік голим після того, як воїни схопили його.

Після смерті апостолів Петра і Павла Марк проповідував у Єгипті та заснував Олександрійську Церкву. Його мощі були перевезені до Венеції після ісламського завоювання Єгипту. Він вшановується у всіх християнських церквах як святий. У християнській іконографії він зазвичай зображується поруч із левом, який є його символом.

Прикмети 25 квітня

Народні прикмети 25 квітня / Фото: Pexels

Ясна і сонячна погода — влітку буде спека.

Почути, як співає зозуля — більше не буде заморозків.

Високо у небі веселка — до потепління, низько — до погіршення погоди.

Що завтра не можна робити

Цього дня вірили, що не можна скупитися. Вважалося, чим більше грошей витратиш, тим більше багатства отримаєш у майбутньому. Намагалися не розливати воду на землю. Існувало повір'я, якщо так зробити, то небо може "подумати", що люди самі дають раду з поливанням городини, і не пролити дощі.

Що можна робити завтра

Святого Марка у народі називали Ключником. Наші пращури вірили, що у нього зберігаються ключі, які відмикають небо і випускають на волю дощі. Тому святому молилися за захист від посухи.

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