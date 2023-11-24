25 листопада — яке церковне свято, чому на Клима холодного не можна веселитися

Завтра, 25 листопада, в православному календарі день пам’яті святого Климента. Святий Климент був одним із перших пап Римських і відомий своїм життям, творами і мучеництвом. Він народився в Римі в родині високопоставлених і заможних батьків, Фауста і Маттидії, які були язичниками. Він мав двох старших братів-близнят, Фаустина і Фаустиніяна, які разом із матір’ю потрапили в корабельну катастрофу, коли їхали до Атени. Климент залишився в Римі з батьком, який дав йому гарну освіту і виховання. Климент був обдарований інтелектом і любов’ю до знання, тому він вивчав філософію, риторику, медицину і інші науки. Він також був доброчесний, справедливий і милосердний до бідних і нужденних.

Коли Климент підріс, він почав шукати істину про Бога і сенс життя. Він відвідав різні релігійні школи і вчителів, але не знайшов задоволення в їхніх вченнях. Чув про християнство, але не міг знайти надійного наставника в цій вірі. Одного разу він зустрів апостола Петра, який проповідував у Римі. Климент був вражений його словами і дивними чудесами, які він творив. Він підійшов до Петра і попросив його научити його християнській вірі. Петро радо прийняв і почав навчати його про Ісуса Христа, Сина Божого, який прийшов у світ, щоб спасти людей від гріха і смерті. Климент із радістю прийняв Христа і хрестився. Він став вірним учнем і співробітником Петра, допомагаючи йому в проповіді і служінні. Він також написав кілька творів, у яких захищав християнську віру від єресей і спростував помилки язичників і юдеїв. Найвідомішим з них є послання до коринтян, у якому він закликав їх до єдності, миру і любові.

Після смерті Петра Климент був обраний третім папою Римським. Він продовжував проповідувати і бути пастором християнської громади, стикаючись із переслідуваннями і зневагою від язичників. Він також відправляв своїх учнів і посланців до різних країн, щоб поширювати Євангеліє. Одним з них був святий Андрій, який прийшов до Києва і заснував там першу християнську громаду. Климент був покровителем і заступником Києва, і він надіслав туди свою голову, яка була знайдена після його мучеництва, як святиню і символ зв’язку з Римом.

Коли в Римі правив кесар Траян, він розпочав жорстоке переслідування християн. Климент був заарештований і відправлений у вигнання в Херсонес, де він мав працювати в кам’яних кар’єрах разом з іншими засудженими. Там він не припиняв свого служіння і проповіді, і багато людей оберталися до Христа. Він також здійснив диво, викликавши джерело води з каменя, щоб напоїти спраглих в’язнів. Коли це дізнався кесар, він розлютився і наказав убити Климента. Він був закутаний в залізний якір і кинутий у море. Християни ж молилися Богу, щоб він виявив їм місце, де лежить тіло святого. І сталося диво: море відступило на три милі, і на дні з’явився храм, збудований з ангелів, де була голова Климента і якоря, якою його потопили. Християни приходили туди щороку, щоб шанувати мощі святого і отримувати від нього благословення і заступництво. Так Климент помер за Христа і став славним мучеником і святим.

Церковне свято 25 листопада — день пам'яті священномученика Петра

Священномученик Петро був єпископом Александрійським у часи гоніння імператора Діоклетіана (284-305). Він народився в Александрії в християнській родині і від дитинства віддав себе служінню Церкві. Він був учнем і співробітником святого Теони, попереднього єпископа Александрії, який висвятив його в диякона, а потім в пресвітери. Петро був видатним богословом, проповідником і письменником. Він написав кілька творів, в яких він захищав православну віру від аріанства, савеліанства, оригенізму та інших єресей. Він також був автором першого канону Великого посту, в якому встановив правила посту та молитви для християн.

Коли Теон помер, Петро був обраний на його місце як єпископ Александрії. Він продовжував свою пастирську і апологетичну діяльність, стикаючись з ворожістю як від язичників, так і від єретиків. Він також засудив і відлучив від Церкви свого колишнього учня і диякона Арія, який започаткував аріанську єресь, що заперечувала Божественність Христа. Петро був першим, хто назвав Арія "ворогом Христа і антихристом".

303 року Діоклетіан видав перший указ про гоніння на християн, в якому наказував зруйнувати християнські храми, спалити Святе Письмо, заборонити християнські збори і позбавити християн громадянських прав. Петро був одним із перших, хто потерпав від цього гоніння. Він був заарештований, його катували, але не зрадив своєї віри. Він був засуджений на смерть і 25 листопада 311 року був страчений мечем. Перед своєю смертю він встиг висвятити в єпископи своїх учнів Ахілла і Александра, які пізніше стали його наступниками на александрійському престолі.

Священномученик Петро вважається останнім єпископом Александрії, який мав титул папи, адже пізніше той був переданий єпископам Риму. Він також вважається першим мучеником з числа патріархів Александрії.

Прикмети 25 листопада

Народні прикмети 25 листопада / Фото: Pexels

Птахи підлітають близько до осель — буде сніг.

На сухій траві іній — до морозу без опадів.

В лісі дятел довго стукає по дереву — погода буде поганою.

Що завтра не можна робити

На Клима Холодного, як цей день називали в народі, заборонялося веселитися, відвідувати забавки, співати та танцювати. Інакше можна було накликати біду на себе та свою сім'ю. Також намагалися не давати грошей в борг, тому що будуть у самого фінансові труднощі.

Що можна робити завтра

За давньою традицією цього дня йшли до церкви і стояли службу, молячись до Климента про здоров'я дітей взимку. Триває Різдвяний піст, тому в раціоні можуть бути лише пісні страви.

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