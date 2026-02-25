Церковне свято 25 лютого / © pexels.com

Сьогодні, 25 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Тарасія, архієпископа Царгородського. Тарасій народився у Константинополі (Царгороді) в родині знатного стану, де отримав добру освіту. Через блискучі здібності він швидко просунувся у світській кар’єрі й здобув почесний сан сенатора при дворі імператора Костянтина VI Порфірородного та його матері, імператриці Ірини.

У той час Церква переживала одну з найгостріших криз — іконоборчу єресь, що ставила під сумнів шанування святих образів. Після зречення святого патріарха Павла Іконоборця, імператриця Ірина разом із сином закликали Тарасія очолити Церкву. Спершу він вагався, вважаючи себе недостойним, оскільки був мирянином, але прийняв сан за умовою скликання Вселенського Собору.

784 року Тарасій став архієпископом (патріархом) Константинополя. Його головним досягненням стало скликання і головування на Сьомому Вселенському Соборі (787) у місті Нікея. На цьому соборі було остаточно підтверджено правомірність шанування ікон і засуджено іконоборство як єресь, визнавши, що честь, віддана іконам, передається особам, які на них зображені, а не матеріальній речі.

Святий Тарасій помер 806 року після двадцятилітнього служіння на патріаршому престолі. Його тіло було поховано в монастирі на Босфорі, який він сам заснував. Біля його могили сталися численні чудеса, що ще більше укріпило його святу репутацію серед вірних.

Прикмети 25 лютого

Ясне небо на світанку — день буде сонячний і холодний.

Північний вітер — до морозу, який продовжиться і в березні.

Якщо мороз не відпускає до обіду, то й березень буде холодним.

Що сьогодні не можна робити

За народними віруваннями, цей день не підходить для серйозних рішень і великих покупок — краще не планувати важливі справи. У давнину вірили, що лягати вдень спати на Тарасія небезпечно: можна накликати весняну лихоманку. Тому люди намагалися тримати себе у русі, займати руки роботою чи хатніми справами, щоб не впасти у дрімоту.

Що можна робити сьогодні

Святий Тарасій вважається заступником жебраків, вдів, сиріт і хворих. У православ’ї до нього звертаються з молитвою про зцілення від тяжких хвороб, особливо лихоманки та загальної слабкості, а також про добробут і щастя для рідних. Народні прикмети радять: якщо саме цього дня почати лікувати хворобу, вона швидше відступить. Також день сприятливий для щедрості: віддавши комусь гроші чи допомогу, можна примножити сімейний добробут — чим щедріше ділишся, тим більше добробуту чекає на тебе в майбутньому.