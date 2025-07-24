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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
2 хв

25 липня — яке церковне свято, з якими молитвами звернутися до матері Пресвятої Богородиці в день Успіння святої Анни

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 25 липня

Церковне свято 25 липня / © pixabay.com

Завтра, 25 липня, в православному календарі Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Анна — праведна жінка, дружина святого Йоакима, мати Пресвятої Богородиці. Вона разом із чоловіком довгий час не могла мати дітей, через що зазнавала осуду з боку суспільства. Однак, за їхню глибоку віру Господь благословив їх у старості народженням доньки — Марії, яка згодом стала Матір’ю Ісуса Христа.

Слово «успіння» у церковній мові означає тиху, благочестиву смерть, мирне «засинання» душі, а не страждання чи трагічну кончину. Таким чином, свято Успіння Анни — це вшанування моменту її мирної смерті та переходу у вічне життя.

Це важливе церковне свято, яке вшановує материнство, як святу місію, гідну Божої благодаті. Також воно нагадує про велич жінки, яка з вірою приймає волю Божу. Свята Анна вшановується як заступниця матерів, вагітних і бездітних. Їй моляться про народження дитини, легку вагітність.

Прикмети 25 липня

Народні прикмети 25 липня / © unsplash.com

Народні прикмети 25 липня / © unsplash.com

Північний вітер — чекайте на раннє похолодання.

Ніч проти 25 липня зоряна — осінь буде сухою.

Велика роса вранці вказує на погожу погоду найближчими днями.

Що завтра не можна робити

У день святої Анни наші предки закликали бути стриманими й свідомими: утриматися від алкоголю, марної балаканини та лінощів. Байдикування чи порожні розмови вважалися недоречними — вони могли накликати прикрощі. Особливо важливо було не вступати в конфлікти зі старшими — сварка з ними, за повір’ям, забирає в людини щастя на весь рік. Також не радили братися за ремонт одягу чи взуття — вважалося, що це може “заштопати” чи “зашити” добробут або життєву дорогу.

Що можна робити завтра

У день святої Анни люди з давніх-давен звертаються до Бога з щирими молитвами — про дар батьківства, здоров’я для дітей і злагоду в родині. У народі цей день вважається щасливим для весілля та хрестин — вірять, що шлюб, укладений на Анну, буде міцним, а охрещене немовля матиме добру долю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
17
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