Церковне свято 25 листопада / © pixabay.com

Завтра, 25 листопада, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Климента, Папи. За переказами, Климент походив із багатої і знатної римської сім’ї. Його дитинство було складним: за житійними оповідями, мати (Матфидія) та два брати потрапили в аварію на кораблі, коли їхали з Риму в Афіни, і загубилися. Батько Климента пішов на їх пошуки — і сім’я деякий час не мала зв’язку.

У віці приблизно 24 років Климент вирішує пізнати християнство глибше. Він подорожує на Схід: у Александрії слухає апостола Варнаву, а потім в Іудеї зустрічає апостола Петра. За переказами, Петро хрестить Климента і рукопокладає його, а Климент стає одним із його учнів. Крім того, за легендою, під час цих подорожей Климент зустрічає також свою матір та братів (яких раніше вважав загубленими), і вони знову возз’єднуються.

Климент вважається четвертим єпископом Риму (тобто четвертим Папою), після, як вважається, Петра, Лина та Анаклета. За час свого проводу Церквою, він прославився як мудрий лідер, займався примиренням, благодійністю та надавав духовну підтримку вірянам. Климент відомий перш за все своїм Першим листом до Коринтян — це одне з найважливіших ранніх християнських послань, яке має велике значення для розуміння Церкви I–II століть. Його називають “апостольним отцем”, оскільки він був одним із ранніх християнських письменників, які мали безпосередній зв’язок із апостолами або їхніми учнями.

За переказами, він був засланий до каменоломень в Інкермані (територія Криму) під час правління імператора Траяна. У в’язниці (каменоломні) Климент продовжував проповідувати, навертаючи багатьох ув’язнених. Існує легенда про чудо: Климент молитвою викликає джерело води, коли у в’язнів не було води, — і через цю воду відбувалися навернення. Точна дата смерті невідома: згадують приблизні роки — 97, або 99, або навіть 101 рік.

Прикмети 25 листопада

Народні прикмети 25 листопада / © unsplash.com

Якщо випав сніг — він пролежить до весни.

Хмари пливуть проти вітру — скоро снігопад.

Вранці туман — ввечері очікуються заморозки.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами, цього дня варто стримуватися: не позичайте грошей, не квапте події — інакше спра­ви можуть піти шкереберть. Утримайтеся від важкої роботи на ситий шлунок і не нарікайте на погоду: терплячі та спокійні зустрінуть зиму міцним здоров’ям і силою.

Що можна робити завтра

Цей день ідеально підходить для тих, хто цінує спокій і поступовість у справах. У давнину на Клима всі важливі починання робили натщесерце — вірили, що тільки так задумане справді вдасться. А ще кажуть: хто зустрічає цей день з радісним настроєм, той буде щасливий протягом усього наступного року.