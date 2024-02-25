25 лютого — яке церковне свято, чому не можна стригтися і позичати дитячі речі

Яке сьогодні свято святкують в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сьогодні, 25 лютого, в православному календарі день пам’яті святителя Тарасія Константинопольського. Тарасій народився в Асії Малій приблизно 730 року. Попри те, що він був призначений суддею в Константинополі, він обрав духовний шлях і віддався чернечому життю. Пізніше він став архієпископом Константинополя, а 784 року був обраний патріархом міста.

Тарасій відзначався своєю мудрістю, енергією та відданістю церковному служінню. Він активно втручався у питання релігійної політики та доктрини, особливо в контексті іконоборчого спору – церковної суперечки щодо використання зображень святих у візантійському християнстві. Тарасій був послідовником іконодулізму (вчення про дозволеність зображень ікон) і відіграв важливу роль у врегулюванні конфлікту, що тривав багато десятиліть.

У своєму патріархаті Тарасій також звертав увагу на реформи в церковній адміністрації та моральному житті духовенства. Він також підтримував місійну діяльність церкви та розвиток духовної літератури.

Святий Тарасій Константинопольський помер 806 року. Він вважається одним з найвидатніших патріархів Константинополя та важливою фігурою для православного християнства.

Прикмети 25 лютого

Народні прикмети 25 лютого / Фото: pixabay.com

Почути стукіт дятла — на весну доведеться ще довго чекати.

Снігопад іде до дощового тижня перед Великоднем.

Домашні птахи "купаються" в снігу або калюжах — прийде тепло.

Що сьогодні не можна робити

Наші предки вважали, що не можна спати вдень, до заходу сонця, інакше серйозно захворієте. Також заборонялося стригти волосся, тому що вкоротиш своє життя. Не дозволяли позичати дитячі речі — з ними віддаєте і здоров'я дитини.

Що можна робити сьогодні

Щоб не захотілося подрімати, селяни в день Тараса Безсонного намагалися зайняти себе важкою фізичною працею. Також молилися святому про здоров'я, великий урожай.

Читайте також: