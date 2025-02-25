25 лютого — яке церковне свято, що зробити жінкам, щоб в оселі панував добробут

Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сьогодні, 25 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Тарасія, архієпископа Царгородського. Тарасій народився близько 730 року в Константинополі у знатній і побожній родині. Його батько Георгій обіймав високу посаду при дворі візантійського імператора, а мати Єнкратія була відома своїм благочестям. Отримавши блискучу освіту, Тарасій швидко здобув авторитет і зробив кар’єру при імператорському дворі, ставши першим секретарем імператриці Ірини та її чоловіка, імператора Лева IV Хозара.

Після смерті патріарха Павла IV 784 року імператриця Ірина та імператор Костянтин VI запропонували Тарасію зайняти престол патріарха Константинопольського. Хоча Тарасій був мирянином, він погодився, за умови, що буде відновлено іконопочитання. 25 грудня 784 року він був висвячений у сан єпископа, а наступного дня офіційно став патріархом.

Головною подією патріаршества Тарасія став VII Вселенський Собор у Нікеї (787 р.), на якому було відновлено православне вшанування ікон після тривалого періоду іконоборства. Собор засудив іконоборчу єресь та постановив, що поклоніння іконам є правдивим виявом християнської віри.Його правління припало на політичні заворушення у Візантії. 795 року імператор Костянтин VI розлучився зі своєю дружиною Марією та одружився з придворною Феодотою, що викликало гучний скандал (так званий "мойхіанський розкол"). Тарасій відмовився схвалити цей шлюб, за що зазнав переслідувань від імператора.Святий Тарасій мирно відійшов у вічність 25 лютого 806 року. Його поховали в монастирі Босхедон біля Константинополя.

Прикмети 25 лютого

Народні прикмети 25 лютого / Фото: Фото з відкритих джерел

Якщо сонячно і тепло – весна буде ранньою та погідною.

Мороз і снігопад – весна затримається, а березень буде холодним.

Якщо відлига та сирість – весна буде затяжною, з дощами.

Що сьогодні не можна робити

Не можна лихословити, сваритися – вважалося, що сварки на Тарасія приносять нещастя на весь рік. Не можна рубати дерева – особливо вербу, бо вона є символом весни.

Що можна робити сьогодні

Селяни вже починали перевіряти насіння, ремонтували реманент, готувалися до майбутніх польових робіт. Жінки на Тарасія наводили лад у хаті, особливо біля печі – вірили, що це забезпечить добробут у домі.

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