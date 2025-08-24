Церковне свято 25 серпня / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 25 серпня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Тита. Святий апостол Тит був одним із учнів апостола Павла та його близьким співпрацівником. Він належав до числа тих, кого можна назвати “апостольськими помічниками” — людей, які поширювали християнство в різних регіонах, допомагаючи формувати перші християнські громади.

Точної дати народження не збереглося. Вважається, що Тит народився у першій половині I століття. Він був євреєм за походженням, але не обов’язково з Філістимлян, і, на відміну від багатьох апостолів, не обов’язково мав формальну освіту. Основне його навчання — це спілкування з апостолом Павлом.

Тит став близьким учнем і співробітником апостола Павла. Павло високо цінував Тита і називав його “мій справжній син у спільній вірі” (Тит 1:4). Найбільш відома діяльність святого Тита пов’язана з островом Крит. Павло призначив його єпископом Критської церкви, щоб упорядкувати громади, встановити старійшин і священників, а також боротися з єретичними навчаннями. Послання апостола Павла до Тита (Послання до Тита) містить конкретні настанови щодо організації церковного життя, духовного виховання та морального утвердження громади.

Реклама

Тит зображався як лагідний, доброзичливий і водночас рішучий у питаннях віри та дисципліни. Він був прикладом служіння та вірності — готовий виконувати доручення Павла, навіть якщо вони вимагали від нього далекої подорожі чи важкої роботи серед непослушних громад. Точна дата його смерті невідома, але за переказами він помер природною смертю, відзначений як святитель і духовний наставник.

Церковне свято 25 серпня — день пам’яті святого апостола Вартоломея

Святий апостол Вартоломей — один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа, учень, який безпосередньо слухав і бачив вчення Господа. Його ім’я часто згадується разом з іншими апостолами, хоча в Євангеліях про нього збереглося менше деталей, ніж про Петра чи Івана.

Ім’я Вартоломей, ймовірно, означає “син Толомея”. За переказами, він народився в Каннах Галилейських або поблизу озера Генісаретського. За іншими джерелами, Вартоломей міг походити з Індії або Аравії, що підкреслює його місіонерський характер і пізні подорожі.

Вважається, що спочатку Вартоломей проповідував у Індії, Вірменії, Месопотамії, Персії та на Кавказі. Його діяльність була спрямована на поширення християнства серед язичників і навернення людей до істинної віри. Він часто працював разом із апостолом Фомою під час місійних подорожей. За переказами, Вартоломей зціляв хворих і творив чудеса, що сприяло швидкому поширенню християнства.

Реклама

Святого апостола Вартоломея описують як щирого, відданого і сміливого проповідника, який не боявся протистояти язичницьким традиціям. Він вирізнявся непохитною вірою і сміливістю у свідченні Христа, навіть перед лицем загрози смерті. За переказами, він був побитий, розп’ятий або навіть спаленим живцем в Арменії або Індії за часів гонінь на християн.

Прикмети 25 серпня

Народні прикмети 25 серпня / © unsplash.com

Якщо роса рясна — осінь буде теплою і врожайною.

Північний вітер — на холодну осінь.

Ластівки зграями летять на південь — зима буде суворою.

Що завтра не можна робити

За старовинними повір’ями, 25 серпня не варто братися за будівництво чи ремонт — будь-яка робота може потребувати повторного переробляння. Також краще утриматися від укладання угод і підписання договорів, адже вони можуть обернутися невигідними у майбутньому.

Що можна робити завтра

У день святого Тита люди звертаються до нього з проханням про духовний захист, укріплення віри та отримання сил для подолання життєвих випробувань. Також цей день називають Титом Грибником — останньою нагодою піти до лісу за грибами, адже вважається, що після цього часу їх уже не можна солити на зиму, лиш залишається смажити або варити. День вважається сприятливим для покупок та подорожей.