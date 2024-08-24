25 серпня — яке церковне свято, чому потрібно шанобливо ставитися до всіх грибів

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 25 серпня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Тита. Тит походив з язичницької родини, ймовірно, з Греції або іншої частини Римської імперії. Він прийняв християнство під впливом апостола Павла і став його вірним учнем та співробітником. Тит був одним з найближчих сподвижників Павла і супроводжував його під час кількох місіонерських подорожей. Він згадується у посланнях апостола Павла, зокрема в 2-му Посланні до Коринтян, де Павло висловлює подяку Титу за його допомогу в справі примирення з коринтянами.

Павло довірив Титу вирішувати складні ситуації у місцевих церквах. Однією з найважливіших місій Тита було керівництво Церквою на Криті, де він став єпископом. Апостол Павло написав Послання до Тита, яке є частиною Нового Завіту. У цьому посланні Павло дає Титу настанови щодо організації церкви, призначення пресвітерів і подолання різних викликів, з якими він стикався як пастир.

Тит продовжував служити Церкві на Криті до кінця свого життя. За переданням, він помер природною смертю в глибокій старості.

Церковне свято 25 серпня — день пам'яті святого апостола Вартоломея

Вартоломей є грецьким ім'ям, що означає "син Толомея". В Євангеліях його часто ототожнюють із Натанаїлом, що походив з Кани Галилейської. Він був одним із перших учнів, яких привів до Христа апостол Филип, згідно з Євангелієм від Івана. Вартоломей відомий своєю щирістю та безпосередністю. Ісус назвав його "справжнім ізраїльтянином, у якому немає лукавства".

Після Вознесіння Христа і Зішестя Святого Духа, Вартоломей, як і інші апостоли, вирушив проповідувати Євангеліє. За переданням, його місіонерська діяльність охопила такі регіони, як Мала Азія, Індія, Вірменія та інші частини Східної Європи. Він проповідував серед язичників і засновував християнські громади, звертаючи до віри багатьох людей.

Вартоломей зазнав мученицької смерті за свою віру. За переданням, його було піддано жорстоким тортурам, зокрема його здерли шкіру живцем, а потім розіп'яли або обезголовили. Є також варіанти передання, які вказують, що це сталося в Албанополі (сучасний Азербайджан) або у Вірменії.

Прикмети 25 серпня

Народні прикмети 25 серпня / Фото: Unsplash

Багато грибів в лісі до суворої і довгої зими.

Перелітні птахи сіли на дах будинку до дощової осені.

Ще не опадає листя — зима буде м'якою і прийде пізно.

Що завтра не можна робити

З особливою шаною цього дня наші предки ставилися до грибів, навіть до отруйних. Тому їх не можна збивати, топтати, інакше в ваше життя прийдуть біди та нещастя. Якщо йдете в ліс по гриби, не можна брати з собою дітей — їх вкраде нечиста сила.

Що можна робити завтра

Наші пращури проводили цього дня особливий ритуал. У миску з водою клали будь-який срібний предмет, а потім вмивалися рідиною. Вважалося, що так можна зберегти свої молодість та красу.

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