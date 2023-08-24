25 серпня — яке церковне свято, чому вмивається кішка і навіщо кропити оселю освяченою водою

Завтра, 25 серпня, в православному календарі день пам’яті мучеників Фотія та Аникита. Мученики Фотій і Аникита були двома християнами, які жили у Нікомидії в часи переслідування церкви імператором Діоклетіаном. Аникита був військовим, а Фотій — його племінником. Вони відверто засуджували імператора за його жорстокість до християн і заявляли про свою віру. За це вони були засуджені до смерті за різними видами страждань. Аникита був спалений на вогнищі, а Фотій —закиданий камінням. Їхнє мужнє свідоцтво про Христа надихало багатьох інших християн на терпіння і стійкість.

Церковне свято 25 серпня — день пам'яті мученика Олександра

Олександр був мучеником, який жив у III столітті. Він був вугільником, який працював у копальнях і віддавав своє життя Богові. Він був дуже скромним і смиренним чоловіком, який не прагнув слави і багатства. Любив молитися і читати Святе Письмо. Одного разу він почув, що в місті Солунь прибув єпископ Модест, який шукав священників для своєї єпархії. Олександр вирішив піти до нього і попросити його прийняти його в диякони. Єпископ Модест був здивований таким проханням від простого вугільника, але побачив у ньому Божий дар і згодився. Олександр став служити в храмі і допомагати єпископу. Він також навчався богослов’ю і глибоко поглиблював свою віру.

За деякий час єпископ Модест помер, і на його місце було обрано Олександра. Олександр не хотів приймати таку високу посаду, але народ і духовенство наполягали на тому, що він є гідний наступником Модеста. Олександр став єпископом Солуня і правив своєю єпархією з мудрістю і любов’ю. Він турбувався про добробут своїх паствених, захищав їх від злих людей і сприяв поширенню християнства. Він також заснував багато церков і монастирів, де жили святі люди.

Одного разу до Солуня прибув імператор Децій, який переслідував християн. Він наказав всім жителям міста принести жертви римським богам або загинути. Багато християн злякалися його загроз і зрадили свою віру. Але Олександр не злякався і не зрадив Христа. Він стояв перед імператором і засуджував його за його безбожність і жорстокість. Він також закликав народ до стояння за правду і не боятися смерті за Христа. За це Олександр був засуджений до смертної кари. Вони повели його до амфітеатру, де на нього напустили голодних левів. Але леви не зачіпали Олександра, а лизали його руки і ноги. Тоді солдати принесли гостру піку і пронизали Олександра нею. Святий помер, молячись за своїх ворогів і благословляючи своїх друзів. Його тіло було винесене з амфітеатру і поховане з почестями.

Прикмети 25 серпня

Народні прикмети 25 серпня / Фото: Pexels

На деревах з'явився іній — наступного року буде багатий врожай озимих.

Вмивається кішка — до ясної і теплої погоди.

Дощить 25 серпня — до короткого бабиного літа.

Що завтра не можна робити

В народі вірили, що не можна влаштовувати цього дня сварки, тому що будь-які негативні емоції можуть створити конфлікт, який затягнеться надовго. Якщо ви вирішили відпочивати на природі, не варто давати їжу дитині через багаття. Наші предки вірили, що вона тоді виросте злодієм.

Що можна робити завтра

25 серпня за повір'ям наших предків в приміщеннях будинку пустує будинковий, тому оселю обов'яково окроплювали освяченою водою. Також обкурювали по можливості ладаном. Вже починає холоднішати, тому пора діставати теплі речі.

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