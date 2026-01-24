Церковне свято 25 січня / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 25 січня, в православному календарі день пам’яті святого Григорія Богослова, архієпископа Царгородського. Святий Григорій Богослов (329–389), один із трьох Великих Каппадокійських Отців, архієпископ Царгородський, видатний богослов і проповідник IV століття, залишив непересічний слід у християнській думці та літургійній практиці. Його життя стало прикладом непохитної віри, високої моральної чистоти та богословської глибини, яка й досі впливає на православну і католицьку традиції.

Григорій народився близько 329 року в місті Незвісному в Каппадокії (сучасна Туреччина) у заможній і благочестивій родині. Його батько, Григорій, був високопоставленим державним службовцем, а мати, Наусіка, — глибоко віруючою жінкою. Уже з ранніх років Григорій виявляв надзвичайну любов до навчання та духовних практик.

Його освіта включала поглиблене вивчення філософії, риторики та грецької літератури, що сформувало його майбутній стиль богословських праць. Особливо вплинули на нього вчення Діонісія Ареопагіта та ранніх каппадокійських отців, зокрема Базилія Великого, з яким він пізніше мав тісну духовну співпрацю.

Реклама

Вже в юності Григорій відчув покликання до аскетичного життя. Він провів кілька років у пустельному усамітненні, займаючись молитвою та постом, що дало йому глибоке розуміння духовного життя. Саме в цей період він отримав прізвисько «Богослов» за дар висловлювати складні істини про Бога зрозумілою, водночас надзвичайно глибокою мовою.

361 року Григорій прийняв священство та почав активно займатися пастирською діяльністю, а згодом — проповідницькою діяльністю у Константинополі. Його промови, сповнені філософської глибини й богословської точності, швидко здобули популярність серед християнської громади.

380 року Григорій Богослов був обраний архієпископом Константинополя. Цей період був надзвичайно складним: місто і Церква опинилися під впливом аріанських єресей, що заперечували повноту божественної природи Христа. Григорій активно боровся за православне вчення про Трійцю, проповідуючи істину і захищаючи Церкву від хибних доктрин.

Незважаючи на величезні труднощі, включно з вигнанням та переслідуваннями, його авторитет серед духовенства та вірян лише зростав. Він відомий своєю милосердною опікою над бідними та знедоленими, підтримкою сиріт і бідних, а також глибоким духовним наставництвом для священиків та ченців.

Реклама

Григорій Богослов залишив після себе численні тлумачення Священного Писання, богословські трактати та проповіді. Особливо відомі його твори про Пресвяту Трійцю, де він висвітлює єдність та відмінність осіб Божих, а також трактати про сакраментальне та духовне життя.

Його богословські здобутки мали величезний вплив на Вселенські собори IV–V століть, закріплюючи православне вчення про природу Христа та Святого Духа. Крім того, його літургійні тексти й проповіді досі використовуються в православному богослужінні.

Прикмети 25 січня

Народні прикмети 25 січня / © pexels.com

Яка погода цього дня, така й весна буде.

Сильний вітер — влітку буде буревії та негода.

Теплий день — буде раннє потепління в лютому; холодний — лютий буде морозний.

Що завтра не можна робити

У народних повір’ях цього дня не радять вихвалятися своїми досягненнями чи добрими вчинками. Особливо обережними слід бути у словах: навіть випадково сказане може втілитися в реальність. Не рекомендується також відкривати свої плани перед іншими — краще залишити їх у таємниці.

Що можна робити завтра

25 січня люди звертаються до святого Григорія з молитвами у важкі моменти життя, просячи про зміцнення здоров’я, духовної стійкості та допомогу у вихованні дітей. Вірили, що святий сприяє і матеріальному добробуту тих, хто сумлінно працює.