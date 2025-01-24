25 січня — яке церковне свято, будьте дуже обережними з цими словами, щоб не накликати біду

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 25 січня, в православному календарі день пам’яті святого Григорія Богослова, архієпископа Царгородського. Григорій народився близько 329 року в місті Назианз (тепер частина Туреччини) в родині, яка була глибоко побожна. Батько його був єпископом Назианзським, а мати — благочестива християнка.

Григорій отримав класичну освіту в таких містах, як Афіни, де навчався разом з Василієм Великим. В Афінах він здобув високий рівень знань у філософії, риториці та науках того часу. Його глибоке богословське навчання змішувалося з великим філософським підґрунтям. Після закінчення навчання Григорій почав активно проповідувати та боровся з різними єресями, зокрема аріанством, яке заперечувало повноту божественності Христа.

379 року він став архієпископом Константинополя (Царгорода), де йому довелося здійснювати важливу церковну діяльність, зміцнюючи православну віру і борючись з релігійними розколами. У цей період він також відіграв ключову роль у проголошенні православ'я на Нікейському соборі 381 року. Григорій був глибоким теологом, який доклав багато зусиль до роз'яснення сутності Святого Духа в межах концепції Трійці. Його знамените визначення Святого Духа як "живого і такого, що співвіснує з Отцем і Сином," стало важливою частиною християнської доктрини.

Григорій також відомий своїми численними богословськими писаннями — проповідями, листами, віршами, серед яких особливо виділяються його "П’ятдесят проповідей". Він був одним з найкращих ораторів свого часу.

Прикмети 25 січня

Народні прикмети 25 січня / Фото: Unsplash

Яка погода після полудня, таким буде закінчення зими.

Сильно сніжить — весна прийде рано.

Почали співати синиці — до сильних морозів.

Що завтра не можна робити

Здавна вважається, що цього дня слід бути вкрай обережними з будь-якими поганими словами, тому що вони можуть збутися в вашому житті. Також не варто ділитися планами на майбутнє, вони не збудуться.

Що можна робити завтра

Обов'язково відвідайте церкву, а якщо такої можливості немає, то помоліться святому Григорію вдома. У богослова зазвичай просять зміцнення духу, здоров'я, допомоги у вихованні дітей.

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