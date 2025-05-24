Церковне свято 25 травня / © Unsplash

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Завтра, 25 травня, в православному календарі святкують Третє віднайдення голови святого пророка Івана Хрестителя. Святий пророк Іван Хреститель, предтеча Спасителя, зазнав мученицької смерті, коли йому відсікли голову. Цей страшний акт став початком довгої історії шанування його священної голови — святині, яка з часом тричі була віднайдена й повернена у лоно Церкви.

Третє віднайдення голови Івана Хрестителя — це не просто знайдення реліквії. Це символ перемоги святості над руїною і зневагою, торжество світла над темрявою, віри над забуттям.

Після першої трагедії, коли голова святого була відірвана та зневажена, вона опинилась у тіні забуття і небезпеки. Хоча учні Івана сховали тіло з любов’ю, святиня — голова пророка — зазнала численних випробувань.

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Візантійський світ IX століття був сповнений конфліктів і гонінь на віру. Іконоборчі переслідування, а пізніше напад єретиків — павлікіан — кидали тінь на святині, намагаючись їх знищити або принизити.

Та навіть у найтемніші часи, вірні зберігали надію. І коли святиню — голову Івана — вдалося знайти вдруге й заховати від ворогів, настала черга третього відкриття — повернення святині у світло, в серця і храми православних віруючих.

Це третє віднайдення — це не просто історична подія. Воно уособлює велику духовну правду:

Святість не може бути знищена, навіть коли її хочуть зневажити.

Правда Божа повертається, навіть якщо на певний час ховається у тіні.

Святі і святині переживають випробування, аби довести свою силу й незламність.

Цей момент став для Церкви доказом, що віра може перемогти будь-які перешкоди — гоніння, єресі, і забуття.

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Прикмети 25 травня

Народні прикмети 25 травня / © unsplash.com

Якщо 25 травня ясний і сонячний день — буде тепле, стабільне літо без частих дощів.

Якщо ранок 25 травня туманний — це до рясних рос на траві і гарного врожаю.

Вітер із півночі 25 травня — попереджує про холодніший період у найближчі дні.

Що завтра не можна робити

25 травня вшановують саме ту подію, коли Іванові відтяли голову. Гострі предмети, як ножі, бритви, мечі, цього дня символічно пов’язуються з цією трагічною подією, тому їх застосування вважається проявом неповаги до святого і пам’яті про його страждання.

У багатьох народних традиціях вважалося, що цього дня гострі предмети можуть “розрубати” або “порізати” талан, добробут, а також “відсікти” благословення. Тому люди намагалися не брати в руки ножі, ножиці і навіть не стригти волосся.

Що можна робити завтра

Іван Хреститель — великий пророк покаяння, він закликав людей до очищення душі й серця. Цього дня моляться про дар смирення, покаяння за гріхи і внутрішню чистоту. Як той, хто безстрашно проповідував Божу волю, Іван допомагає вірянам знайти в собі мужність бути чесними, справедливими і не боятися стояти за правду навіть у складних обставинах.