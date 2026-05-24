Завтра, 25 травня, в православному календарі Третє віднайдення голови святого пророка Івана Хрестителя. Згідно з церковним переданням, після усічення голови Івана Хрестителя за наказом царя Ірода, святиня неодноразово втрачалася та знову віднаходилася. Це символічно відображає не лише історичні перипетії раннього християнства, а й духовну боротьбу між світлом і темрявою, між забуттям і пам’яттю про праведника.

Традиція говорить про три етапи віднайдення голови святого. Третє віднайдення вважається останнім і найбільш стабільним етапом повернення святині до церковного шанування.

Третє віднайдення голови Івана Хрестителя пов’язують із періодом, коли святиню було знову знайдено та урочисто перенесено до Константинополя. За переданням, це сталося завдяки благочестивим християнам, які отримали одкровення про місце її перебування.

Після цього святиня була поміщена до храму, де стала об’єктом глибокого вшанування та паломництва. Церква встановила окремий день пам’яті цієї події, підкреслюючи її духовну вагу.

Третє віднайдення голови святого пророка Івана Хрестителя має не лише історичне, а передусім символічне значення. Воно нагадує про те, що істина може бути прихованою, але не знищеною. Святиня, яка неодноразово зникала, знову і знову повертається як знак перемоги Божої правди над забуттям.

У богословському розумінні ця подія також підкреслює роль Івана Хрестителя як провісника Христа, чия місія не завершується навіть після мученицької смерті.

Прикмети 25 травня

Якщо вранці сильна роса — очікується спекотне та сухе літо.

Туман зранку, який не розсіюється до обіду — до затяжних опадів.

Яскраве сонце без хмар зранку — до стабільного потепління.

Що завтра не можна робити

У цей час не радили брати до рук гострі знаряддя — сокири, пилки та інші ріжучі інструменти, а також виконувати важку фізичну працю. У народній традиції вважалося недоречним у цей день займатися прибиранням оселі, влаштовувати гучні веселощі чи вдягати одяг темних, особливо чорних кольорів. Окремо підкреслювалося, що відвідування кладовища цього дня небажане.

Що можна робити завтра

Свято відоме як період «медвяних рос». У цей час на рослинах часто з’являються липкі солодкуваті краплі, які пов’язували з діяльністю попелиці, мурах і деяких ґрунтових шкідників, зокрема капустянок. Хоча ці краплі виглядають ніби «медові», у народних віруваннях їх вважали шкідливими для рослин і навіть небажаними для всього живого середовища.

