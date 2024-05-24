25 травня — яке церковне свято, не одягайте одну річ цього дня, щоб не сумувати до кінця літа

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 25 травня, в православному календарі Третє віднайдення голови Івана Предтечі. Перше віднайдення голови Івана Предтечі відбулося за часів імператора Аркадія в IV столітті. За легендою, голову було знайдено на горі Сіон у Єрусалимі під час будівництва церкви. Вона була закопана від погляду в землі, але ангел з'явився ченцям, що працювали на будівництві, і повідомив їм про місце знахідки.

Друге віднайдення голови Івана Предтечі відбулося в V столітті у місті Емеса (сучасна Хомс, Сирія). Легенда говорить, що голова була знайдена у вазі, яку рибалки зловили у водяних глибинах під час риболовлі.

Третє віднайдення теж пов'язане з Емесою, але воно має трохи відмінні деталі. За легендою, голову Івана Предтечі знайшли у вазі під час ремонтних робіт у катакомбах міста 452 року. Цей знахідний випадок приніс велику радість християнській громаді, і голова була перенесена до місцевого храму, де стала об'єктом поклоніння і паломництва.

Прикмети 25 травня

Народні прикмети 25 травня / Фото: Unsplash

Гримить грім — будуть сильні дощі.

На траві багато роси — до великого урожаю овочів.

Сильно квітне горобина — буде великий урожай вівса.

Що завтра не можна робити

Цього дня з особливою ретельністю обирали собі одяг. Вважалося, якщо одягнути чорний, тоді все літо будеш сумувати. Заборонялося дивитися на небо, коли виходили на вулицю. Вірили, що це призведе до нещасть.

Що можна робити завтра

Рано-вранці селяни йшли на город, щоб накрити городину від шкідників. Вважалося, що в цей період вони особливо активні. А худобу виганяли на поле пастися лише після того, як зійшла роса.

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