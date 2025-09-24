Церковне свято 25 вересня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 25 вересня, в православному календарі день пам’яті святої преподобної Єфросинії. Єфросинія народилася в Олександрії, Єгипет, у благочестивій родині. У 18 років, коли її батько вирішив видати її заміж, вона прагнула чернечого життя. Таємно прийнявши постриг від ченця-мандрівника, вона покинула батьківський дім і вирушила до чоловічого монастиря, де жила під ім’ям Ізмарагд. У монастирі вона вела суворе аскетичне життя, присвячене молитвам та духовній праці. Її приклад надихав інших на шляхи смирення, терпіння та любові до Бога.

Після 38 років життя в монастирі, перед смертю, Єфросинія зізналася своєму батькові, що вона — його донька. Батько, дізнавшись правду, поховав її, роздав усе своє майно бідним і сам прийняв чернечий постриг. Він провів наступні 10 років у келії Євфросинії, молячись і споглядаючи її приклад. Свята Єфросинія Олександрійська вважається прикладом відданості Богу, смирення та духовної сили.

Прикмети 25 вересня

Народні прикмети 25 вересня

Роса рясна вранці — до теплої та ясної погоди наступного дня.

Туман зранку — передвіщає дощі найближчим часом.

Червоний схід сонця — до теплої осені, блідий — до холодів і дощів.

Що завтра не можна робити

Цього дня народні традиції суворо застерігають від ледарства й марної витрати часу, забороняють сварки, плітки та суперечки, а також наголошують: не можна ігнорувати того, хто протягує руку за допомогою.

Що можна робити завтра

У свято преподобної Єфросинії віряни звертаються до неї з молитвою про зцілення як тілесних, так і душевних недугів, а також про мудрість і ясність у прийнятті важливих рішень. Народна традиція вважає цей день особливо вдалим для засолювання капусти з додаванням четвергової солі: вважають, що така капуста виходить надзвичайно смачною, а в домі помітно примножуються багатство й добробут.