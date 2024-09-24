25 вересня — яке церковне свято, що не можна робити, щоб не мучитися від головного болю все життя

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 25 вересня, в православному календарі день пам’яті святої преподобної Євфросинії. Євфросинія народилася приблизно 1104 року в Полоцьку, в родині князя Святослава. Від самого дитинства вона проявляла великий інтерес до релігії та духовності. Після смерті батьків, Євфросинія вирішила присвятити своє життя Богу. Вона вступила до чернечого життя і взяла ім’я Євфросинія. Згодом, вона заснувала жіночий монастир у Полоцьку.

Євфросинія активно займалася просвітницькою діяльністю, допомагаючи жінкам і дівчатам знайти шлях до Бога. Вона навчала їх основ християнської віри і моральності. Євфросинія здійснила паломництво до святинь, зокрема до Єрусалиму, що вважається важливим етапом у її духовному розвитку. Свята Євфросинія померла близько 1173 року.

Прикмети 25 вересня

Народні прикмети 25 вересня / Фото: Unsplash

Тепло і сонячно — така погода стоятиме до кінця жовтня.

Дме південний вітер — зима буде теплою.

Випав сніг — до 8 листопада буде вже справжня зима.

Що завтра не можна робити

Забороняється мити голову, інакше, кажуть народні повір'я, все життя будете мучитися від головного болю. Не слід також піднімати з землі знайдені речі, вони принесуть вам біди і нещастя колишнього власника.

Що можна робити завтра

За прикметами, цього дня обов'язково ходили до лазні, щоб там "змити" з себе всі гріхи і очистити не лише тіло, але й душу. А ще цього дня прибирали в будинку.

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