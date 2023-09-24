25 вересня — яке церковне свято, як спрогнозувати погоду взимку і чому не можна піднімати речі

Завтра, 25 вересня, в православному календарі день пам’яті Євфросинії Олександрійської. Єфросинія Олександрійська була християнською святою, яка жила в V столітті в Александрії Єгипетській. Вона народилася в багатій і поважній сім’ї, але вирішила посвятити себе Богу і прийняти чернецтво. Оскільки її батько хотів віддати її заміж, вона таємно покинула дім і вступила в чоловічий монастир під ім’ям Смарагд. Там вона провела 38 років у праці, пості і молитві, дотримуючись строгого усамітнення. Її справжню особу дізналися лише після її смерті, коли її батько прийшов до монастиря, щоб попрощатися з нею. Він поховав її та сам прийняв чернецтво, живучи у келії своєї дочки до кінця свого життя.

Прикмети 25 вересня

Народні прикмети 25 вересня / Фото: Pexels

Вночі випав сніг або іній — вже на день Михайла (8 листопада за новоюліанським календарем) вже буде зима.

Ясна погода вказує на те, що ще декілька днів такими будуть.

Дме північний вітер — чекайте на сувору зиму.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що не можна відмовляти людям у допомозі. Під забороною також були сварки, лихі слова, образи. Не варто піднімати з підлоги речі, які були залишені там чужими, можна підібрати разом з ними їхні біди та проблеми.

Що можна робити завтра

В давнину цього дня заготовлювали капусту. При чому в цій справі брала участь вся родина. Вірили, якщо почати консервувати капусту раніше, вона точно скисне. Також пекли пиріжки з капустою, якими обов'язково пригощали рідних.

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