25 жовтня — яке церковне свято, чому жінкам краще не плакати в подушку

Сьогодні, 25 жовтня, в православному календарі день пам’яті мученика Анастасія. За легендою, він народився в Римі 280 року і був сином сенатора. Він став лікарем і допомагав хворим і бідним. Він також таємно прийняв християнство і був учнем святого Хрисогона, що проповідував у Римі. Коли імператор Діоклетіан почав переслідувати християн, Анастасій був заарештований і підданий жорстоким катуванням. Він не зрадив свою віру і був засуджений до смерті. Він був спалений на вогнищі 304 року.

Церковне свято 25 жовтня — день пам'яті мучеників Маркіяна і Мартирія

Вони були двома християнськими юнаками, які жили в часи імператора Діоклетіана і були синами високопоставлених чиновників і служили при дворі. Вони також таємно вірили в Христа і проповідували його слово серед народу. За це вони були звинувачені в зраді і судилися перед імператором. Мартирій та Маркіян не злякалися його погроз і визнали свою віру. Тоді вони були піддані жорстоким катуванням: їх били, розтягували, обпалювали, цвяхами пробивали їм руки і ноги. Але вони не зрадили свого Господа і молилися за своїх катів. Нарешті, їх кинули до печі, де вони померли, не зазнавши болю. Їхні тіла були непошкоджені вогнем і були поховані християнами. Їхнє мучеництво сталося 290 року.

Прикмети 25 жовтня

Народні прикмети 25 жовтня / Фото: Pexels

Чутно завивання вітру — погода цього дня буде ще декілька днів.

Ворони сидять на нижніх гілках — до сильного вітру.

Захід сонця золотистий — до поганої погоди.

Що сьогодні не можна робити

Жінкам заборонялося плакати в подушку. Вірили, що пір'я всередині запам'ятовує сльози, і після такого жінка буде ще довгий час нещасливою. Торговцям не дозволялося їсти хліб та їздити з товаром до інших міст — це принесе проблеми.

Що можна робити сьогодні

Вважалося, що цього дня "природа плаче", тому часто йшли сильні дощі або сніг. Наші предки влаштовували так звані "Дідівські плачі" — згадували всіх тих, хто помер в їхній родині.

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