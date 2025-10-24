Церковне свято 25 жовтня / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Завтра, 25 жовтня, в православному календарі Дмитрівська поминальна субота. Традиційний день поминання покійних у православ’ї, який припадає на суботу перед Днем святого Дмитрія Солунського (26 жовтня за новоюліанським календарем). Це один із численних “поминальних днів” (коли віряни моляться за душі померлих), які відзначаються у православному календарі.

В церквах проводять особливі служби: панахиди та молитви за спокій душ. Відправляються літургії, під час яких згадують померлих родичів, усіх, хто відійшов у вічність. Люди йдуть на могили родичів, прибирають їх, ставлять свічки, кладуть квіти.

Часто на могилах залишають поминки у вигляді їжі або пирогів, які потім роздають жебракам або бідним як акт милосердя. Традиційно готували пшеничну або ячну кашу з медом та горіхами, пам’ятуючи про душі померлих. Часто робили кутю, яку потім ділили між родичами та нужденними.

Реклама

Церковне свято 25 жовтня — день пам’яті святих мучеників Маркіяна і Мартирія

Святі Маркіян і Мартирій жили у IV–V столітті (точні дати невідомі, є різні версії), за часів християнських переслідувань у Римській імперії. Ймовірно, вони були родом із Східної Малої Азії, але точне місце народження невідоме.

Обидва були ревними християнами, можливо, священиками або ченцями. Їхні життя відзначалися побожністю, благочестям і турботою про християнську громаду. Святих заарештували за віру в Христа під час імператорських переслідувань арианами. Маркіян і Мартирій зазнали катувань, залишилися вірними Христу і в підсумку прийняли мученицьку смерть. Їхня кров стала знаком незламної віри та свідченням для інших християн.

Прикмети 25 жовтня

Народні прикмети 25 жовтня / © unsplash.com

День ясний і сонячний — зима буде малосніжна та відносно м’яка.

Північний вітер — очікується холодна зима.

Відсутність морозів або снігу — зима запізниться і буде м’якою.

Що завтра не можна робити

Не дозволяється відмовляти тим, хто потребує допомоги чи милостині, гучно сміятися або розважатися, влаштовувати шумні вечірки, а також говорити зневажливо чи погано про померлих.

Що можна робити завтра

Цього дня, звертаючись у молитвах до святих, просять їх укріпити віру, дарувати зцілення від недуг, послати підтримку й мудру пораду у часи випробувань. Святі Маркіян і Мартирій також шануються як небесні покровителі юристів і нотаріусів.