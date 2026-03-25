Завтра, 26 березня, в православному календарі Собор архангела Гавриїла. Свято Собору архангела Гавриїла — це особливий день у християнській традиції, присвячений одному з найвеличніших небесних вісників, архангелу Гавриїлу. Його ім’я перекладається як «Бог — моя сила», і саме він у Святому Письмі постає як провісник найважливіших подій в історії спасіння людства.

Собор архангела Гавриїла відзначається наступного дня після одного з найбільших християнських свят — Благовіщення Пресвятої Богородиці. Така послідовність не є випадковою: Церква вшановує того, хто приніс Діві Марії благу звістку про народження Спасителя.

Архангел Гавриїл згадується як у Старому, так і в Новому Завіті. Він з’являвся пророку Даниїлу, відкриваючи таємниці майбутнього, а також священнику Захарії, сповіщаючи про народження Іоанна Хрестителя. Проте найвизначніша його місія — благовіщення Пресвятій Діві Марії про втілення Сина Божого.

У церковній традиції архангел Гавриїл постає як небесний посланець світла, істини та надії. Його часто зображують із лілією — символом чистоти, або зі світильником, що уособлює Боже просвітлення.

Гавриїл є уособленням Божої волі, яка відкривається людині через слово, натхнення та духовне прозріння. Саме тому його вважають покровителем тих, хто шукає істину, а також вісником важливих змін і нових починань.

Цього дня віряни звертаються до архангела Гавриїла з молитвами про духовну підтримку, мудрість і зміцнення віри. Особливе значення мають прохання про правильний вибір життєвого шляху, адже Гавриїл символізує Боже керівництво.

У народній традиції цей день також пов’язаний із весняним оновленням. Вважалося, що після цього свята природа остаточно пробуджується, а разом із нею — і людська душа.

Прикмети 26 березня

Погода цього дня може «означати», якою буде погода у кінці вересня.

Немає хмар після заходу сонця — до вітряної погоди наступного дня.

Сонячний і сухий день — до багатого врожаю у майбутньому.

Що завтра не можна робити

За давніми народними повір’ями, з цього дня суворо заборонялося прясти — у цей період починаються весняні польові роботи, і робота з прядінням вважалася недоречною та шкідливою для майбутнього врожаю.

Що можна робити завтра

У православ’ї 26 березня присвячено молитвам до архангела Гавриїла. Віряни просять його про зцілення від хвороб, охорону домашніх тварин, худоби та бджіл. Архангел вважався покровителем мисливців, оберігаючи їх від нападу хижих звірів, а також захисником рибалок на воді, допомагаючи уникнути небезпек та нещасть.