ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
681
Час на прочитання
2 хв

26 березня — яке церковне свято, що суворо забороняється цього дня за народною традицією

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 26 березня

Завтра, 26 березня, в православному календарі Собор архангела Гавриїла. Свято Собору архангела Гавриїла — це особливий день у християнській традиції, присвячений одному з найвеличніших небесних вісників, архангелу Гавриїлу. Його ім’я перекладається як «Бог — моя сила», і саме він у Святому Письмі постає як провісник найважливіших подій в історії спасіння людства.

Собор архангела Гавриїла відзначається наступного дня після одного з найбільших християнських свят — Благовіщення Пресвятої Богородиці. Така послідовність не є випадковою: Церква вшановує того, хто приніс Діві Марії благу звістку про народження Спасителя.

Архангел Гавриїл згадується як у Старому, так і в Новому Завіті. Він з’являвся пророку Даниїлу, відкриваючи таємниці майбутнього, а також священнику Захарії, сповіщаючи про народження Іоанна Хрестителя. Проте найвизначніша його місія — благовіщення Пресвятій Діві Марії про втілення Сина Божого.

У церковній традиції архангел Гавриїл постає як небесний посланець світла, істини та надії. Його часто зображують із лілією — символом чистоти, або зі світильником, що уособлює Боже просвітлення.

Гавриїл є уособленням Божої волі, яка відкривається людині через слово, натхнення та духовне прозріння. Саме тому його вважають покровителем тих, хто шукає істину, а також вісником важливих змін і нових починань.

Цього дня віряни звертаються до архангела Гавриїла з молитвами про духовну підтримку, мудрість і зміцнення віри. Особливе значення мають прохання про правильний вибір життєвого шляху, адже Гавриїл символізує Боже керівництво.

У народній традиції цей день також пов’язаний із весняним оновленням. Вважалося, що після цього свята природа остаточно пробуджується, а разом із нею — і людська душа.

Прикмети 26 березня

Народні прикмети 26 березня / © pexels.com

  • Погода цього дня може «означати», якою буде погода у кінці вересня.

  • Немає хмар після заходу сонця — до вітряної погоди наступного дня.

  • Сонячний і сухий день — до багатого врожаю у майбутньому.

Що завтра не можна робити

За давніми народними повір’ями, з цього дня суворо заборонялося прясти — у цей період починаються весняні польові роботи, і робота з прядінням вважалася недоречною та шкідливою для майбутнього врожаю.

Що можна робити завтра

У православ’ї 26 березня присвячено молитвам до архангела Гавриїла. Віряни просять його про зцілення від хвороб, охорону домашніх тварин, худоби та бджіл. Архангел вважався покровителем мисливців, оберігаючи їх від нападу хижих звірів, а також захисником рибалок на воді, допомагаючи уникнути небезпек та нещасть.

Дата публікації
Кількість переглядів
681
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie