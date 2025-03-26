26 березня — яке церковне свято, про що обов'язково потрібно помолитися архангелу Гавриїлу

Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сьогодні, 26 березня, в православному календарі день пам’яті собор архангела Гавриїла. Свято Собору Архангела Гавриїла є частиною церковної традиції, яка прославляє ангелів і їх роль у спасінні людей. Архангел Гавриїл був особливо важливою фігурою, оскільки він виконував різні послання від Бога, зокрема сповістив Діві Марії про народження Ісуса Христа (свято Благовіщення). Свято це символізує вшанування всієї небесної воїнства, а також наголошує на величі і місії архангела Гавриїла.

Архангел Гавриїл є одним із головних ангелів, що виконує посланницькі функції, сповіщаючи людині важливі повідомлення від Бога. Гавриїл був ангелом, який сповістив Діві Марії, що вона стане матір'ю Спасителя, Ісуса Христа, в одному з найважливіших моментів християнської історії — в день Благовіщення. Його ім'я в перекладі з грецької означає "Сила Божа", що також вказує на його важливу роль як божественного посланця і захисника людей.

Прикмети 26 березня

Народні прикмети 26 березня / Фото: Unsplash

Якщо на Архангела Гавриїла йде сніг — весна буде холодною, з пізніми заморозками і дощами.

Вранці ясна погода — на добрий урожай хліба та хорошу погоду влітку.

Якщо в цей день сильний вітер — це знак того, що весна буде неспокійною і може бути багато бур та штормів.

Що сьогодні не можна робити

Церква зазвичай рекомендує уникати важкої фізичної праці та повсякденних турбот у святковий день. Віряни мають присвятити цей день молитвам і церковним обрядами. Свято Собору Архангела Гавриїла не є святом мирських розваг. Тому гучні святкування, вечірки або інші світські розваги є неприпустимими в цей день. Це час для молитви і внутрішнього спокою, а не для шумних святкувань.

Що можна робити сьогодні

В православних храмах цього дня проводяться особливі богослужіння, на яких віруючі моляться архангелу Гавриїлу за заступництво і допомогу в справах духовного розвитку та очищення. Під час богослужінь читаються молитви, що закликають архангела як посланця Божого, який допомагає людям в складних ситуаціях. Цього дня віряни звертаються до архангела за допомогою в важких ситуаціях, за захистом від злих сил і для благословення в усіх справах.

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