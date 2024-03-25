26 березня — яке церковне свято, як правильно вшанувати архангела Гавриїла, щоб не накликати біди

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 26 березня, в православному календарі Собор архангела Гавриїла. Собор Архангела Гавриїла є важливим святом у православній церкві, воно припадає двічі на рік: 26 березня (після дня Благовіщення) та 13 липня. Архангел Гавриїл відомий як посланець Божий, який приніс новину Ганні про те, що вона стане матір’ю Богородиці Марії, а також сповістив пророка Данила про долю єврейського народу.

Цього дня християни згадують всі благодіяння архангела і моляться до нього, просячи захисту та благословіння від Бога. Існують також народні традиції та прикмети, пов’язані з цим святом. Наприклад, вважається, що якщо в день собору Гавриїла гудуть труби, то це душі померлих родичів спускаються на землю. Є й заборони, такі як не змітати крихти зі столу, щоб не втратити благополуччя і достаток.

Архангел Гавриїл також є символом віри, надії та любові до Бога, і його вшановують за служіння Божественній всемогутності.

Прикмети 26 березня

Народні прикмети 26 березня / Фото: Pexels

На дахах все ще лежить сніг — він там лежатиме 30 днів.

Сильно дощить — чекайте на грибне літо.

До якого боку тварини лягають спиною, звідти буде дути вітер.

Що завтра не можна робити

Вважалося, що цього дня не можна викидати їжу зі столу. Інакше зовсім скоро прийде голод. Залишки змітали і віддавали домашнім тваринам. Не можна обговорювати гроші, тому що накличеш на себе невдачі і бідність.

Що можна робити завтра

Наші пращури вірили, що це свято потрібно зустріти у новому та чистому одязі, щоб до людини не "липнули" хвороби і нещастя. Незаміжні дівчата обов'язково плели косу — щоб їм трапився вірний чоловік.

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