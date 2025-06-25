Церконе свято 26 червня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 26 червня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Давида Солунського. Святий Давид народився у Солуні (сучасний Салоніки, Греція) в християнській родині. Точна дата його народження невідома, але вважається, що він жив приблизно у IX–X століттях. Уже в молодості Давид відзначався глибокою побожністю, смиренням та прагненням до духовного життя.

Він прийняв чернецтво і став монахом, віддалившись від мирської суєти у скитах або печерах поблизу Солуна. Його життя було сповнене постів, молитви, аскези та служіння ближнім. За переказами, преподобний Давид мав дар прозорливості, зцілення та духовного наставництва.

Святий Давид Солунський став духовним наставником для багатьох монахів і мирян. Його вчення і приклад життя надихали християн на вірність Христу та подолання життєвих труднощів через молитву і смирення.

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За свідченнями церковних джерел, преподобний Давид творив численні чудеса: зцілення хворих, допомогу у скрутних ситуаціях, захист від злих сил. Його свята молитва визволяла від духовних і тілесних недуг.

Після смерті преподобного Давида його труну почали шанувати як святу. Він був зарахований до лику святих преподобних православною Церквою. Особливо в Україні та на Балканах його вважають покровителем усіх, хто шукає духовного миру і сили.

Прикмети 26 червня

Народні прикмети 26 червня / © unsplash.com

Якщо 26 червня ясно й тепло — осінь буде теплою та сухою.

Якщо у цей день зранку туман — це до дощу або тривалих опадів найближчими днями.

Якщо у цей день грім — літо буде дощовим і прохолодним.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями цього дня не варто брати гроші в борг — є ризик не віддати їх назад і через це нажити собі недоброзичливця. Також рекомендують уникати вінчання, бо такий шлюб може виявитися нетривалим.

Що можна робити завтра

За старовинним звичаєм у цей день прийнято вирушати до лісу збирати суницю. З її ягід готують смачне варення, а листя сушать для приготування ароматного чаю. Існує повір’я, що якщо покласти три листочки суниці у ліву кишеню, вони притягнуть у ваше життя удачу й добробут.

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