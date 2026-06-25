Церковне свято 26 червня / © pexels.com

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Завтра, 26 червня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Давида Солунського. Точні відомості про походження святого не збереглися. За церковним переданням, він походив зі східних країв Візантійської ойкумени. Ще в молодості Давид обрав шлях повного зречення від світу, прагнучи присвятити своє життя Богові.

Прибувши до Солуні (сучасних Салонік), він вступив до монастиря святих мучеників Феодора і Меркурія. Там святий розпочав свій чернечий шлях, який вирізнявся суворим постом, постійною молитвою та невпинною духовною працею над собою.

Згодом преподобний залишив монастирське життя та оселився неподалік міста Солунь. Там він обрав надзвичайно сувору форму подвижництва: оселився в простій хатині (шалаші) під миндальним деревом.

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Саме тут розпочався найтриваліший і найвідоміший період його життя — близько 70 років безперервного подвижництва.

Святий жив у повній простоті, переносячи спеку й холод, голод і випробування, перебуваючи в постійній молитві та спогляданні Бога. Його життя стало прикладом крайнього зречення земного комфорту заради духовного вдосконалення.

Прикмети 26 червня

Народні прикмети 26 червня / © pexels.com

Якщо ранок ясний і тихий — літо буде стабільним, без різких похолодань.

Сильна роса вранці — до спекотного й сухого дня.

Якщо ввечері багато комарів і мошки — наступний день буде теплим і без вітру.

Що завтра не можна робити

Цього дня не рекомендується брати або давати гроші в борг. За прикметами, позичене може не повернутися, а фінансові домовленості — зіпсувати стосунки між людьми.

Що можна робити завтра

У народній традиції цей день називають Давид-суничник, адже саме на нього припадає звичай вирушати до лісу по перші ароматні суниці. Зібрані ягоди заготовляють на зиму — варять із них цілюще варення, а листя висушують, щоб узимку заварювати запашний чай. Існує повір’я: якщо покласти кілька суничних листочків у ліву кишеню, вони ніби «притягують» щасливі події та фінансову удачу. А приготовані цього дня вареники чи випічка з суницею, за народними уявленнями, приносять у дім добробут, здоров’я та щедрість літа.

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