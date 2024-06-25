26 червня — яке церковне свято, пам'ятайте про заборони цього дня, щоб не загубити найцінніше

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 26 червня, в православному календарі день пам’яті преподобного Давида, що в Солуні. Давид народився в Месопотамії і від юних років присвятив своє життя служінню Богу. Він вирішив стати монахом і вступив до одного з монастирів у Солуні (нинішній Салоніки, Греція). Давид прийняв постриг та розпочав своє подвижницьке життя, яке характеризувалося суворим аскетизмом та молитвою.

Одним із найбільш відомих подвигів преподобного Давида було стовпництво — форма аскетичного життя, коли монах проводить час на стовпі, піддаючи себе суворим умовам погоди і ізоляції. Давид провів на стовпі більше трьох років, постійно молячись і медитуючи. Цей подвиг привернув до нього багатьох учнів і шанувальників.

Преподобний Давид Солунський відомий своїми численними чудесами. Він допомагав хворим, робив різні зцілення і був обдарований даром прозорливості. Люди з усього регіону приходили до нього за порадами та допомогою, і Давид ніколи не відмовлявся допомогти тим, хто потребував.

Преподобний Давид помер близько 540 року, але його духовна спадщина та дива продовжували жити. Його мощі зберігалися в монастирі, і численні паломники приходили до його могили, щоб віддати шану і попросити про заступництво.

Церковне свято 26 червня — день пам'яті мученика Володимира Прийми

Володимир Прийма народився 17 липня 1906 року в селі Страдч, що на Львівщині, на Заході України. Він походив із простої селянської родини і з раннього віку проявив великий інтерес до релігії та духовного життя. З часом він вирішив присвятити своє життя служінню Богу і став католицьким священиком.

Після закінчення духовної семінарії Володимир Прийма був висвячений на священика та призначений на парафію в рідному селі Страдч. Він служив у місцевій церкві Успіння Пресвятої Богородиці, де старанно виконував свої обов'язки, проповідував, сповідав і допомагав своїм парафіянам. Його щирість, доброта і відданість своїй пастві швидко зробили його улюбленцем місцевої громади.

Під час Другої світової війни, у червні 1941 року, Захід України був окупований німецькими військами. Володимир Прийма, незважаючи на небезпеку, продовжував виконувати свої священичі обов'язки, допомагав переслідуваним і підтримував своїх парафіян у цей важкий час. 26 червня 1941 року він був заарештований німецькими солдатами разом із своїм співслужителем, о. Миколою Конрадом, під час виконання пастирських обов'язків. Їх було жорстоко закатовано і вбито в лісі неподалік від села Страдч.

Володимир Прийма був похований на місцевому цвинтарі, і його могила швидко стала місцем паломництва для багатьох віруючих. 2001 року під час візиту до України папа Іван Павло ІІ проголосив Володимира Прийму блаженним мучеником. Цей акт канонізації став великим визнанням його самопожертви і вірності вірі.

Прикмети 26 червня

Народні прикмети 26 червня / Фото: Unsplash

Спекотний день — прохолода прийде лише в вересні.

Посуха — восени буде мало грибів.

Дощить — така погода затягнеться до осені.

Що завтра не можна робити

Не можна просити дати гроші в борг, інакше ви не зможете їх віддати і посваритесь з людиною. Не варто приміряти чужі прикраси, тому що вони принесуть в ваше життя біди. Заборонено сварити домашніх тварин — загубите найцінніше, а саме родинне щастя.

Що можна робити завтра

Цього дня дівчата намагалися встати рано-вранці, щоб вмитися росою. Якщо цього не зробити, можуть початися проблеми зі шкірою. А ще готували млинці з лісовими суницями, кожен із членів родини повинен був насолодитися цим десертом, вірили, що це допоможе бути здоровим.

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