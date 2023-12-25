26 грудня — яке церковне свято, чому день називається "Бабині каші" і що потрібно робити для щастя

Завтра, 26 грудня, в православному календарі день пам’яті священномученика Євфимія. Преподобний Євфимій був відомим святим, який жив у IV-V століттях. Він народився в Мелетині, Вірменії, в родині вірних християн, які довго молилися за дитину. Він був обіцяний Богові ще до народження і від дитинства показував чесноти і розважливість. Він навчався божественних книг і став читцем, а потім пресвітером і настоятелем монастирів. Він був знаний своїм подвижництвом, чудотворством і боротьбою з єресями. Він помер 473 року, а його мощі були перенесені до Константинополя і поховані в церкві святих апостолів.

Церковне свято 26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці

Собор Пресвятої Богородиці — це православне свято, яке відзначається на другий день після Різдва Христового. Цього дня прославляють Матір Божу, яка народила Спасителя світу, і всіх осіб, які були близькі до неї і Ісуса Христа. Собором цей день називається тому, що він об’єднує всіх вірних у загальному вшануванні Богородиці.

Цього дня у храмах співають хвалебні пісні Богородиці, запалюють свічки і читають молитви. У народі вважається, що це свято для жіноцтва важливіше, ніж Різдво, оскільки пов’язане з Матір’ю Божою. Не можна працювати, особливо чоловікам, бо можете наробити лиха собі і своїй родині. Цього дня починають колядувати жіночі групи.

Прикмети 26 грудня

Народні прикмети 26 грудня / Фото: Pexels

Сніг липкий — буде тепло.

Розкричалися ворони — до снігопадів та заметілей.

Мороз і сніг — до холодного літа.

Що завтра не можна робити

В жодному разі не можна сваритися з близькими людьми, особливо вагітним. Можна нашкодити майбутній дитині. Заборонено відмовляти в допомозі, а також не можна займатися рукоділлям. Існує прикмета, що в'язання, шиття та вишивання можуть погано вплинути на здоров'я.

Що можна робити завтра

Собор Пресвятої Богородиці в народі називали "Бабині каші". А все тому, що було прийнято ходити майбутнім мамам в гості до бабів. Вони приносили кашу, солодощі і разом молилися за здоров'я майбутньої дитини. Дуже важливо зробити хоча б одну світлу справу. Цим ви відлякаєте темні сили.