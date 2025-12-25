Церковне свято 26 грудня / © unsplash.com

Завтра, 26 грудня, в православному календарі день пам’яті пам’яті святого Йосифа Обручника. Святий Йосиф походив із роду царя Давида, що було надзвичайно важливим для виконання старозавітних пророцтв про Месію. Саме через Йосифа Ісус Христос юридично належав до Давидового роду, хоча був народжений не від людського батька.

За переданням, Йосиф мешкав у Назареті Галілейському та заробляв на життя ремеслом — був теслею (будівельником, майстром по дереву й каменю).

Йосиф був обручений із Пресвятою Дівою Марією, яка дала обітницю чистоти. Їхній союз не був подружжям у звичному розумінні, а став таїнственним служінням: Йосиф був покликаний охороняти честь, життя й дівоцтво Богородиці та піклуватися про Богонемовля.

Коли Йосиф дізнався, що Марія вагітна, він, будучи праведним, не захотів осоромити Її перед людьми й вирішив таємно відпустити Її. Та Господь явився йому уві сні через ангела і відкрив таємницю: «Не бійся прийняти Марію, жінку твою, бо зачате в Ній — від Духа Святого.» Це одкровення стало переломним моментом у житті Йосифа — він беззастережно прийняв волю Божу.

Церковне свято 26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці

Свято припадає на другий день після Різдва Христового і є логічним продовженням різдвяного торжества. В іконографії часто використовується ікона «Собор Пресвятої Богородиці», де Марія з Немовлям оточена ангелами, святими та праведниками. Собор Пресвятої Богородиці — прославлення Тієї, через Кого народження Ісуса Христа стало можливим.

Прикмети 26 грудня

Народні прикмети 26 грудня

Морозний день — зима буде стійкою, без різких відлиг.

Тепло або відлига — лютий обіцяє бути м’яким.

Сильний вітер — рік буде неспокійним, з частими змінами погоди.

Що завтра не можна робити

За народними уявленнями, цей день вимагає особливої обережності в учинках. Вважалося великим гріхом відвертатися від тих, хто просить допомоги, а надто — від вагітних жінок, адже така відмова могла обернутися тривалими негараздами.

Що можна робити завтра

У народній традиції Собор Пресвятої Богородиці посідав виняткове місце, адже його сприймали як свято жіночої сили, материнства й народження життя. Цього дня з особливою пошаною ставилися до вагітних жінок, молодих матерів і повитух — тих, хто був причетний до появи дитини на світ і оберігав таїнство пологів.