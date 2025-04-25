Церковне свято 26 квітня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 26 квітня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Василія, єпископа Амасійського. Про ранні роки життя святителя Василія відомо небагато. Імовірно, він походив із благочестивої християнської родини в Малій Азії. Завдяки високій освіченості, особистій праведності та духовному авторитету був покликаний на єпископське служіння в Амасії, одному з важливих центрів Понтійської митрополії.

У час, коли Церква перебувала під тиском римської імператорської влади, єпископ Василій виявив себе як мудрий керівник і стійкий сповідник істинної віри. Його служіння було спрямоване на утвердження християнських принципів серед пастви та захист гонимих вірян.

У роки правління імператора Діоклетіана (284–305), коли відбулася одна з найжорстокіших хвиль переслідувань християн, святитель Василій не припиняв свого духовного служіння. Він надавав притулок переслідуваним, підтримував засуджених на смерть і часто сам зазнавав утисків. Усвідомлюючи небезпеку для своєї громади, він на деякий час залишив Амасію, проте не відмовився від архіпастирських обов’язків і, де б не перебував, продовжував зміцнювати вірян словом і прикладом.

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Після оприлюднення Міланського едикту 313 року, коли імператор Костянтин Великий дарував християнам свободу віросповідання, святий Василій урочисто повернувся до своєї кафедри. У післягонінний період він присвятив себе відновленню зруйнованої церковної структури, сприяв відродженню літургійного життя, підносив духовну освіту та боровся з залишками язичництва, яке ще зберігалося серед населення.

Однак мирний період тривав недовго. Співправитель Костянтина, Лікіній, незабаром відкрито виступив проти християнства, відновивши жорстокі репресії. У цьому контексті святий Василій знову став мішенню для імперської влади. За наказом Лікінія його було заарештовано й піддано допитам, у ході яких святитель категорично відмовився принести жертву язичницьким ідолам.

За незламну вірність Христу святий Василій зазнав катувань і був усічений мечем, прийнявши мученицьку смерть близько 322 року. Його страта засвідчила непохитність у сповідуванні євангельської істини та увінчала його земний шлях мученицьким вінцем.

Прикмети 26 квітня

Народні прикмети 26 квітня / © unsplash.com

Горобці купаються в пилюці або воді — до тривалої теплої погоди.

Якщо бджоли почали активно вилітати з вуликів — це знак, що холоди остаточно відступили.

Береза виділяє багато соку — літо буде дощовим.

Що завтра не можна робити

У цей день особливо застерігають від будь-яких проявів ворожнечі та черствості серця. Вважається вкрай небажаним вдаватися до сварок, підвищувати голос, висловлювати образи чи злість, адже це може порушити душевну рівновагу й накликати негаразди.

Згідно з давніми народними уявленнями, особливим гріхом у цей день вважається вияв жорстокості щодо птахів, зокрема — руйнування ластів’ячих гнізд або завдання шкоди цим благословенним істотам. Така дія сприймається як грубе порушення гармонії з природою і, за віруваннями, призводить до лиха, невдач та тривалих життєвих страждань того, хто наважився на подібне.

Що можна робити завтра

Віряни звертаються до святого Василія з молитвами, просячи внутрішньої сили, духовної підтримки й опори в часи життєвих випробувань. Його вважають заступником тих, хто переживає труднощі, шукає стійкості у вірі та прагне зберегти душевний мир.