Завтра, 26 квітня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Василія, єпископа Амасійського. Святий Василій жив у період пізньої Римської імперії, коли християнська Церква ще не мала повної свободи, а віра в Христа часто ставала причиною переслідувань і страти. Він обіймав кафедру єпископа міста Амасія (сучасна територія Туреччини, регіон Анатолії), де ревно опікувався своєю паствою, зміцнюючи християн у вірі та наставляючи їх у духовному житті.

Його служіння вирізнялося твердістю у вченні та милосердям до людей. У часи, коли сповідання Христа могло коштувати життя, єпископ Василій не приховував своєї віри, а навпаки — відкрито її сповідував, надихаючи інших на духовну стійкість.

Під час одного з хвиль переслідувань християн, що особливо посилилися за правління імператорів, ворожих до нової віри, святого Василія було заарештовано. Його піддали допитам і намагалися змусити зректися Христа та принести жертву язичницьким богам.

Однак єпископ залишився непохитним у своєму виборі. Він твердо відмовився відректися від віри, за що зазнав тортур і згодом прийняв мученицьку смерть. Його кончина стала свідченням духовної перемоги над страхом і смертю.

Прикмети 26 квітня

Ясний і теплий ранок — до стабільного потепління в найближчі дні.

Багато комарів і мошок — до теплої та вологої погоди.

Сильний вітер цього дня — ознака мінливої погоди у травні.

Що завтра не можна робити

Цього дня існує заборона на образу птахів — у народі вірили, що така жорстокість може накликати на людину біди, втрати й невдачі.

Що можна робити завтра

У православній традиції цього дня звертаються з щирими молитвами до святого Василя, просячи його заступництва перед Господом, підтримки у складні життєві моменти та зміцнення віри.