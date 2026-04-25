26 квітня — кого вшановує церква, з чим віряни звертаються до святого цього дня
Кого завтра вшановують віряни в Україні за новим календарем і кому моляться — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 26 квітня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Василія, єпископа Амасійського. Святий Василій жив у період пізньої Римської імперії, коли християнська Церква ще не мала повної свободи, а віра в Христа часто ставала причиною переслідувань і страти. Він обіймав кафедру єпископа міста Амасія (сучасна територія Туреччини, регіон Анатолії), де ревно опікувався своєю паствою, зміцнюючи християн у вірі та наставляючи їх у духовному житті.
Його служіння вирізнялося твердістю у вченні та милосердям до людей. У часи, коли сповідання Христа могло коштувати життя, єпископ Василій не приховував своєї віри, а навпаки — відкрито її сповідував, надихаючи інших на духовну стійкість.
Під час одного з хвиль переслідувань християн, що особливо посилилися за правління імператорів, ворожих до нової віри, святого Василія було заарештовано. Його піддали допитам і намагалися змусити зректися Христа та принести жертву язичницьким богам.
Однак єпископ залишився непохитним у своєму виборі. Він твердо відмовився відректися від віри, за що зазнав тортур і згодом прийняв мученицьку смерть. Його кончина стала свідченням духовної перемоги над страхом і смертю.
Прикмети 26 квітня
Ясний і теплий ранок — до стабільного потепління в найближчі дні.
Багато комарів і мошок — до теплої та вологої погоди.
Сильний вітер цього дня — ознака мінливої погоди у травні.
Що завтра не можна робити
Цього дня існує заборона на образу птахів — у народі вірили, що така жорстокість може накликати на людину біди, втрати й невдачі.
Що можна робити завтра
У православній традиції цього дня звертаються з щирими молитвами до святого Василя, просячи його заступництва перед Господом, підтримки у складні життєві моменти та зміцнення віри.