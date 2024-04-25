26 квітня — яке церковне свято, не робіть одну річ, щоб члени родини не стали ворогами

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 26 квітня, в православному календарі день пам’яті священномученика Василя. Його згадують у зв’язку з мучеництвом у ранньому IV столітті. Василь був єпископом міста Амасія, що на території сучасної Туреччини. Він був дуже відданий християнству, постійно боровся з ідолопоклонниками і захищав вірян.

За переказами, імператор Ліциній, який був язичником, переслідував християн, порушуючи "Указ про віротерпимість", встановлений імператором Костянтином Великим. Ліциній спробував звабити Глафіру, служницю своєї дружини, але вона втекла до Василя до Амасії. Та імператор про це дізнався і викликав їх обох до себе. Після смерті Глафіри Василя засудили до смерті за відмову стати верховним жерцем язичницьких культів.

Прикмети 26 квітня

Народні прикмети 26 квітня / Фото: Unsplash

Вранці сильний вітер, а до вечора він ослабнув — кілька днів буде тепло і ясно.

Не видно верхівок хмар — до грози.

Вранці багато роси — до великого урожаю огірків.

Що завтра не можна робити

Згідно з народними повір'ями, цього дня не можна чоловікам садити горох, тому що він точно не виросте. Не можна сваритися і лаятися невістці з свекрухою або зятю з тещею. Існувала думка, що це призведе до серйозних сварок всередині родини, навіть її члени можуть стати один одному ворогами.

Що можна робити завтра

Традиційно жінки цього дня садити горох. Також вже можна починати садити ранні сорти картоплі, якщо погода дозволяє. Також зустрічали ластівок, які повертаються додому. Люди вірили, що ця пташка захищає будинок від нещастя.

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