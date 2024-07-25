26 липня — яке церковне свято, що не можна робити, щоб в життя не повернулися минулі біди

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 26 липня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Єрмолая. Жив у III столітті, за часів імператора Максиміана. Він був пресвітером (священиком) у Нікомидії, важливому місті на сході Римської імперії (нині це місто Ізміт у Туреччині). Єрмолай був ревним християнином і активно проповідував християнську віру, навіть під загрозою переслідувань. Він жив у часи, коли християни піддавались жорстоким репресіям з боку римської влади.

Згідно з переказами, Єрмолай зазнав мученицької смерті за свою віру. Він був схоплений за наказом імператора Максиміана і відмовився зректися своєї віри в Ісуса Христа, за що його було жорстоко катовано і вбито. Святий Єрмолай шанується в православній і католицькій церквах. Його пам'ять святкується 8 серпня (26 липня за старим стилем). Він є одним з Нікомидійських мучеників, і його ім'я згадується у численних літургійних текстах та молитвах.

Про життя та подвиги святого Єрмолая ми знаємо здебільшого з агіографічних джерел, тобто житій святих, написаних у ранньому середньовіччі. Ці тексти часто містять не лише історичні факти, а й легендарні оповіді, які підкреслюють віру та стійкість святих.

Церковне свято 26 липня — день пам'яті святої преподобної мучениці Параскеви

Вона жила у III столітті і постраждала за віру в Ісуса Христа під час римських переслідувань християн. Ось основні моменти її життя та мучеництва: Параскева народилася в Римі у багатій і побожній християнській родині. Її ім'я в перекладі з грецької означає "п'ятниця", оскільки вона народилася в цей день. Від раннього дитинства вона присвятила себе служінню Богові, дотримувалася суворого аскетичного способу життя, багато молилася і постилася.

Після смерті батьків Параскева роздала своє майно бідним і пішла проповідувати християнську віру. Вона мандрувала багатьма містами, навертаючи людей до християнства і звертаючи язичників до віри в Христа. Під час переслідувань християн імператором Діоклетіаном Параскева була схоплена і піддана жорстоким тортурам. Її змушували зректися Христа і поклонитися язичницьким богам, але вона відмовилася. За легендою, Параскева зцілювала хворих і творила чудеса, що ще більше дратувало її мучителів. Зрештою, її було страчено – за одними джерелами її обезголовили, за іншими – розіп'яли.

Свята Параскева шанується в православній та католицькій церквах. В Україні, Болгарії, Сербії та інших країнах їй присвячені численні храми та монастирі. Особливо шанована вона як заступниця жінок, особливо у питаннях здоров'я та материнства.

Прикмети 26 липня

Народні прикмети 26 липня / Фото: Unsplash

Ластівки літають біля самої води — чекайте на дощ.

Вранці сильна роса — буде гроза.

Липа вже пожовтіла — осінь прийде рано.

Що завтра не можна робити

Заборонено цього дня готувати випічку з минулорічного борошна — інакше в ваше життя повернуться минулі біди та негаразди. Не можна залишати на полях урожай — до нього добереться нечиста сила і зіпсує.

Що можна робити завтра

В народі вірили, якщо зірвати кілька колосків жита і заткнути їх за пояс, то можна позбутися болей в спині. Домашні улюбленці цього дня слугують як амулет від негараздів, тому їх потрібно погладити, особливо кішок.

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