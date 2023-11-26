26 листопада — яке церковне свято, чому на Юрія Холодного не можна нікому псувати настрій

Сьогодні, 26 листопада, в православному календарі день пам’яті Георгія Переможця. Георгій Переможець, або Юрій Змієборець, був одним з набільш шанованих святих у християнстві. Він народився у III столітті в Кападокії, що належала до Римської імперії, і був сином хлібороба. Його ім’я означало "хлібороб" у грецькій мові. Він виріс у християнській родині і вступив на службу до римського війська. За свою відвагу і доблесть він був піднятий до звання трибуна і став наближеним до імператора Діоклетіана, який був язичником і переслідував християн.

Коли Діоклетіан видав указ про знищення християнських церков і книг, Георгій відмовився виконувати його і заявив про свою віру в Ісуса Христа. Він також роздав усе своє майно бідним і відмовився приносити жертви римським богам. За це він був заарештований і підданий жорстоким катуванням, але не зрадив своєї віри. Він чудово витримував усі муки і дивом відновлював своє здоров’я. Усі спроби зламати його дух були марними. Навіть коли він був прикутий до колеса з гострими ножами, яке оберталося і розривало його тіло, він не переставав молитися Богу. Тоді Діоклетіан наказав його обезголовити. Це сталося 23 квітня 303 року в місті Нікомедії.

Георгій Переможець став символом християнської мужності і відданості Богу. Він також був відомий як переможець зла і захисник праведних. За легендою, він врятував принцесу від змія, який вимагав людських жертв від мешканців міста Сілен. Георгій вбив змія списом і закликав народ до християнства. За це він був нагороджений рукою принцеси і половиною королівства. Але він відмовився від усього цього і попросив роздати бідним. Потім він пішов проповідувати Євангеліє в інших країнах.

Георгій Переможець є покровителем багатьох народів і країн, таких як Англія, Грузія, Греція, Україна та інші. Він також є покровителем воїнів, рицарів, селян, хліборобів, скотарів, ковалів, садівників, мандрівників, хворих і усіх, хто потребує захисту від зла. 26 листопада — день освячення першого храму на його честь в Києві. Його зображення зі списом і змієм є одним з найпоширеніших в християнському мистецтві. Його мощі зберігаються в різних країнах, зокрема в Ізраїлі, Італії, Греції та Україні.

Прикмети 26 листопада

Народні прикмети 26 листопада / Фото: Pexels

Вітер дме з півночі — чекайте на морози.

На деревах іній — наступного року буде великий урожай.

Холодна погода до суворої зими.

Що сьогодні не можна робити

В давнину цей день називали Юрій Холодний або Зимовий (в Київській Русі ім'я Георгій перетворилося на Юрій). Чоловіка було заборонено відправлятися в далеку дорогу без жінки. Вірили, що тоді вони точно попадуть під чари відьми. Також не можна було носити брудний чи старий одяг, інакше накличете на себе біду. Вірили, що краще не псувати нікому настрій, бо самому доведеться гірко плакати.

Що можна робити сьогодні

Наші предки вірили, що цього дня зима остаточно вступає в свої права, тому до цього часу зазвичай вже було холодно, морозно і випадав сніг. Також йшли паритися в лазню і обов'язково використовували березові віники, щоб цілу зиму залишатися здоровими. Вважалося, що сон в ніч проти 26 листопада віщий.

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