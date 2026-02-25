ТСН у соціальних мережах

26 лютого — яке церковне свято, що цього дня не радять садити народні прикмети

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Церковне свято 26 лютого

Церковне свято 26 лютого / © Pixabay

Завтра, 26 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Порфирія, єпископа Газського. Святий Порфирій народився близько 347 року в місті Солунь (нині Салоніки). Походив із заможної родини, однак змалку прагнув аскетичного життя. У 25-річному віці залишив батьківщину й вирушив до Єгипту, де подвизався серед ченців Нітрійської пустелі — одного з головних осередків раннього християнського чернецтва.

Згодом оселився в Єрусалимі, ведучи суворий подвижницький спосіб життя. Через надмірні аскетичні труди його здоров’я значно погіршилося. За переданням, зцілення настало після паломництва до Животворчого Хреста Господнього.

392 року Порфирія висвятили на пресвітера і поставили хранителем Чесного Хреста в Єрусалимі. Ця посада вимагала не лише духовної ревності, а й великої відповідальності, адже святиня приваблювала численних паломників з усього християнського світу.

Близько 395 року Порфирія обрали єпископом міста Газа в Палестині. На той час більшість мешканців міста залишалися язичниками, а християнська громада була нечисленною та зазнавала утисків.

Єпископ розпочав активну місіонерську діяльність. Стикаючись із опором язичницької знаті, він звернувся по підтримку до імператорського двору в Константинополі. За сприяння святителя Іоана Золотоустого та імператриці Євдоксії було отримано указ про закриття язичницьких храмів у Газі.

Найвідомішою подією стало зруйнування головного храму бога Марна (Марнеона), що був центром язичницького культу. На його місці збудували християнський храм.

Святий Порфирій поєднував твердість у вірі з пастирською турботою. Його служіння сприяло поступовому утвердженню християнства в регіоні, який довго залишався осередком язичницької традиції.

Помер близько 420 року. Його житіє було укладене сучасником — дияконом Марком, завдяки чому збереглося чимало історичних подробиць про боротьбу християнства з язичництвом у Палестині початку V століття.

Прикмети 26 лютого

Народні прикмети 26 лютого

  • Ясне голубе небо — до подальших холодних ночей.

  • Якщо птахи 26 лютого галасують рано-вранці — на потепління.

  • Багато їжаків чи зайців — зима ще довго триматиметься.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями цього дня не рекомендують нічого садити, особливо вербу, а також уникати зав’язування вузлів — це вважалося небезпечним для фінансового добробуту та могло спричинити матеріальні труднощі.

Що можна робити завтра

Цього дня православні звертаються до святого Порфирія з молитвою як до небесного покровителя. Просять про зцілення, здоров’я для рідних і близьких, духовне зміцнення віри та маленькі дива у повсякденному житті.

