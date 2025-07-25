Церковне свято 26 липня / © pixabay.com

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Завтра, 26 липня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Єрмолая. Ранньохристиянський святий і мученик, шанований у православній та католицькій церквах. Його життя пов’язане з періодом гонінь на християн у Римській імперії.

Єрмолай був родом із міста Смірна (сучасний Ізмір у Туреччині). За переказами, він був лікарем, що активно допомагав християнам, рятуючи їхні життя не лише тілесно, а й духовно — проповідуючи віру. У деяких джерелах Єрмолай називається єпископом, хоча це не завжди однозначно підтверджується. Його життя припадає приблизно на II–III століття нашої ери — час, коли християни потерпали від жорстоких гонінь.

Святий Єрмолай був заарештований за свою віру і проповідницьку діяльність під час одного з гонінь. Йому пропонували відректися від християнства та поклонитися язичницьким богам, але він залишився непохитним. За це він був підданий жорстоким мукам і страченим за віру. Його смерть стала символом незламності християнської віри і надихнула багатьох вірних.

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Церковне свято 26 липня — день пам’яті святої преподобної мучениці Параскеви

Одна з найвідоміших ранньохристиянських святих, шанована як мучениця та преподобна (тобто свята, що вела праведне, аскетичне життя). Вона народилася у другій половині ІІІ століття у місті Епів (або Епів Сардському) в Малій Азії (сучасна Туреччина).

Параскева походила з багатої і побожної християнської сім’ї. Змалку навчалась суворому християнському способу життя. Дівчина присвятила себе Богові, прийнявши обітницю безшлюбності та повного служіння Церкві. Вона займалась молитвою, постом і благодійністю, багато допомагала бідним і хворим.

Коли почалися гоніння на християн, Параскева відкрито сповідувала свою віру і підтримувала братів і сестер у Христі. За наказом язичницьких влади Параскеву піддали жорстоким мукам за відмову відректися від християнства. Вона перенесла катування з мужністю і витримкою, а потім була страчена за віру. Вважається, що померла близько 304 року.

Прикмети 26 липня

Народні прикмети 26 липня / © unsplash.com

Якщо ранком туман — до гарної погоди, до ясного сонця, а якщо туман стоїть довго — до дощу.

Якщо вітер дме з півдня — скоро буде тепла і суха погода, а північний вітер — до похолодання.

Якщо 26 липня ясна, суха погода — такою буде і осінь, тепла і сонячна.

Що завтра не можна робити

За народними уявленнями, 26 липня жінкам суворо заборонено братися за будь-яку тяжку працю — особливо працювати на городі чи в полі, а також шити, в’язати чи вишивати. Вважалося, що порушення цього застереження може призвести до втрати гармонії та щастя в сім’ї. Також не рекомендують у цей день позичати будь-які інструменти, бо вважалося, що разом із ними з дому може піти добробут і достаток.

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Що можна робити завтра

Так само, як і в попередні дні, 26 липня розпочинають викопувати картоплю. Цього ж дня прийнято збирати лікувальні трави та яблука — хоч їх ще не можна вживати в їжу до Яблучного Спаса, але вже дозволяється заготовляти їх про запас на зиму.