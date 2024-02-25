26 лютого — яке церковне свято, чому не варто голосно веселитися, танцювати і співати

Яке завтра свято святкують в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 26 лютого, в православному календарі день пам’яті святителя Порфирія. Святий Порфирій, єпископ Газський був видатним духовним діячем ранньохристиянської церкви. Він жив у III столітті в місті Газа, розташованому на території сучасного Ізраїлю.

Святий Порфирій прийняв християнство у дуже ранньому віці і став відомим своєю глибокою вірою і аскетичним життям. Він віддавав багато часу молитві та відчуженню, щоб глибше зрозуміти духовні істина. Згодом він був рукоположений на єпископську службу в Газі, де відзначився своєю турботою про вірних і боротьбою проти язичництва та її впливу на християнське суспільство.

Святий Порфирій також прославився як чудотворець. Йому приписуються численні дивовижні випадки, включаючи чудеса зцілення хворих та визволення від демонів. Його святі реліквії зберігаються у католицьких і православних храмах як об'єкт поклоніння та джерело духовної сили для вірних.

Прикмети 26 лютого

Народні прикмети 26 лютого / Фото: pixabay.com

Верба почала квітнути — буде великий урожай.

Голуби ховаються під дахом будинку — чекайте на похолодання.

Ворони в небі літають до відлиги.

Що завтра не можна робити

Цього дня не можна голосно веселитися, танцювати і співати, тому що, за повір'ями наших предків, разом з вами вирішить розгулятися і нечиста сила, яка принесе біди. Також заборонялося позичати гроші або речі, інакше весь рік будеш в боргах ходити.

Що можна робити завтра

Верба цього дня вважалася святим деревом, яке здатне вилікувати бородавки. Потрібно було доторкнутися нею до сухої гілки дерева, щоб бородавка сама відпала.

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