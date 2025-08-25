Церковне свято 26 серпня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 26 серпня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Андріяна та Наталії. Андріян народився у родині заможного язичника. Він отримав гарну освіту та виховання у Римі. Наталія була християнкою і виховувала Андріана у вірі, коли він ще не сповідував християнство. Вона була його дружиною, підтримкою й духовним наставником.

Вважається, що Андріян спочатку залишався язичником і був залучений до державної служби. Проте вплив дружини Наталії та її проповідь віри привели його до християнства. Андріян і Наталія постраждали за віру за часів гонінь християн. Згідно з переказами, імператорські чиновники викликали їх на суд і намагалися примусити принести жертву язичницьким богам.

Вони мужньо відмовилися, що стало причиною їхніх страждань. Андріана піддали різним тортурам, намагалися відректися від віри, але він залишався непохитним. Наталія, будучи матір’ю й дружиною, не залишила чоловіка в ці важкі хвилини, молилася та підтримувала його духовно. Вона також була мученицею, хоча, як розповідає переказ, її страждання були менш жорстокими, ніж у чоловіка. Обоє прийняли мученицьку смерть, засвідчивши свою віру і любов до Христа.

Прикмети 26 серпня

Якщо вранці 26 серпня роса рясна, день буде ясним і теплим.

Вітер з півдня — на тепло, з півночі — на холод.

Ластівки низько літають — до дощу.

Що завтра не можна робити

У цей день слід уникати важкої фізичної роботи, робіт у саду чи на городі, аби не нашкодити здоров’ю. Не варто зациклюватися на негативі, згадувати старі образи чи невдачі — це здатне надовго зіпсувати настрій і енергетику. Особливо важливо утриматися від суперечок і конфліктів із рідними, навіть через дрібниці, бо сварка може призвести до серйозного розриву стосунків.

Що можна робити завтра

До святої Наталії люди звертаються з молитвами про збереження сімейного щастя та любові. Незаміжні дівчата просять у неї благословення на доброго та вірного чоловіка. У народі 26 серпня традиційно готують страви з вівса — печиво та млинці, що символізують достаток і тепло дому. Вважається, що дівчинку, народжену цього дня, назвавши Наталією, чекає щасливе життя. А якщо у цей день принести в дім гроно горобини, воно принесе родинний мир і гармонію.