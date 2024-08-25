26 серпня — яке церковне свято, чому потрібно бути оптимістом і не жалітися на долю

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 26 серпня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Андріяна і Наталії. Вони жили на початку IV століття в Нікомідії, місті у Малій Азії (сучасна Туреччина). Їхнє життя є прикладом глибокої віри та відданості Христу, навіть у найтяжчих випробуваннях.

Андріян був язичником, служив у війську і обіймав високу посаду при дворі римського імператора Максіміана Галерія. Він одружився з Наталією, яка була християнкою, але через гоніння на християн вони не могли відкрито сповідувати свою віру.

Одного разу, за наказом імператора, у Нікомідії були заарештовані 23 християни, яких катували, намагаючись змусити відректися від віри. Андріян був вражений їхньою стійкістю і мужністю. Під впливом їхньої віри він також прийняв християнство і оголосив себе християнином перед суддею. За це його також ув'язнили і піддали тортурам.

Наталія, дізнавшись про ув'язнення чоловіка, поспішила до нього у в'язницю, щоб підбадьорити і підтримати. Вона була з ним до самого кінця, коли Андріян був підданий жорстоким тортурам і страчений разом із іншими мучениками. Його страта відбулася приблизно 304 року.

Наталія після смерті чоловіка продовжувала залишатися твердою у вірі. Вона пережила важкі випробування, але не втратила віри. За переданням, вона згодом відійшла до Господа біля гробу Андріана, куди вона часто приходила молитися.

Прикмети 26 серпня

Народні прикмети 26 серпня / Фото: Unsplash

Холодний ранок до ранньої зими.

Почути стукіт дятла до дощу.

Багато грибів до хорошої риболовлі.

Що завтра не можна робити

Не можна працювати цього дня на полі чи городі, інакше почнуться проблеми зі здоров'ям. Також краще відмовитися від шкідливої їжі, тому що можете в майбутньому зіткнутися з фінансовими проблемами. Краще залишатися оптимістом, не жалітися на долю, інакше все стане тільки гірше.

Що можна робити завтра

Здавна цей день використовували, щоб допомагати близьким людям. А ще існував цікавий ритуал. Виламували гілку горобини, ставили її у себе вдома. Вірили, що вона допоможе зберегти теплі стосунки з родиною.

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