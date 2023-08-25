26 серпня — яке церковне свято, що означає ухкання сови і навіщо прибирали в сараях

Завтра, 26 серпня, в православному календарі — день пам’яті мученика Іполита. За легендою, він був римським солдатом і командиром преторіанської гвардії під час правління імператора Деція. Він був призначений доглядати за християнськими в’язнями, зокрема за папою Римським Фабіаном. Побачивши їхню віру і страждання, він сам став християнином і був хрещений священником Юстином. Коли це стало відомо імператору, він наказав катувати і вбити Іполіта. Його тіло було поховане на кладовищі святого Лаврентія.

Прикмети 26 серпня

Народні прикмети 26 серпня / Фото: Pexels

Спочатку йде дощ, а потім туман — погода буде поганою.

Над лісом густий туман — до великого урожаю грибів.

Вночі чути ухкання сови — чекайте на зміну погоди.

Що завтра не можна робити

За народними повір'ями, цього дня не можна заздрити іншим, лихословити і сваритися. Не варто працювати на городі чи в саду, це принесе вашим рослинам лише шкоду. Брехати й обманювати не можна, тому що наслідки можуть бути дуже негативними. Також наші предки намагалися не ходити цього дня до лісу по гриби.

Що можна робити завтра

Цього дня серед українців було заведено прибирати в сараї та льосі. Це допомагало підготувати приміщення до зберігання консервованих продуктів взимку. Димом обкурювали приміщення, також окроплювали його свяченою водою.

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