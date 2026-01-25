Церковне свято 26 січня / © Pixabay

Завтра, 26 січня, в православному календарі день пам’яті святих преподобних Ксенофонта і Марії. У християнській традиції святі преподобні Ксенофонт і Марія є зразком подружнього життя, яке, пройшовши крізь випробування, скорботу і розлуку, було преображене глибокою вірою, смиренням та повним посвяченням себе Богові. Їхня історія належить до найзворушливіших прикладів того, як земні узи можуть привести людину до духовної досконалості.

Святий Ксенофонт жив у V–VI століттях і походив зі знатної та заможної родини у Візантійській імперії. За переказами, він обіймав високу державну посаду при дворі імператора в Константинополі. Його дружина Марія також була благородного походження, відзначалася лагідністю, мудрістю та глибокою побожністю.

Подружжя жило в достатку, але не прив’язувалося до багатства, щедро допомагаючи бідним і підтримуючи Церкву. У них народилося двоє синів — Іоан і Аркадій, яких батьки виховували у християнській вірі, навчаючи їх не лише світських наук, а й страху Божого.

Коли сини досягли юнацького віку, Ксенофонт і Марія вирішили відправити їх на навчання до міста Вірита (сучасний Бейрут), відомого своїми школами. Дорогою корабель, на якому пливли юнаки, потрапив у сильну бурю й зазнав аварії. Братів розкинуло хвилями, і кожен із них вважав іншого загиблим.

Звістка про корабельну катастрофу стала тяжким ударом для батьків. Проте замість розпачу вони прийняли цю скорботу як Боже випробування. Ксенофонт і Марія почали вести ще стриманіше, молитовніше життя, поступово віддаляючись від мирської слави та достатку.

Минув час, і кожен із синів, вцілівши, незалежно один від одного обрав шлях чернецтва. Іоан і Аркадій оселилися в різних монастирях Палестини, не знаючи долі одне одного й не відкриваючи свого походження.

Згодом сам Ксенофонт вирушив до Єрусалима на прощу. Там, за Промислом Божим, він зустрів обох синів, але спершу не впізнав їх, адже чернечий вигляд і смирення змінили їхні риси. Лише під час щирої розмови правда відкрилася, і відбулася зворушлива зустріч родини, яку всі вважали розбитою назавжди. Довідавшись про це, Марія також залишила світське життя і прийшла до Святої Землі.

Після возз’єднання вся родина остаточно зреклася мирського життя. Ксенофонт прийняв чернечий постриг і подвизався в молитві, пості та смиренні. Його дружина Марія вступила до жіночого монастиря, де прославилася як подвижниця, наставниця та приклад істинного християнського терпіння.

Їхні сини також до кінця життя залишилися в чернечому званні, досягнувши духовної зрілості й шанування серед братії.

Життя святих преподобних Ксенофонта і Марії є яскравим свідченням того, що святість можлива не лише в пустелі чи монастирі, а й у сімейному житті. Вони показали, як любов подружжя і батьківська турбота, очищені скорботою та вірою, можуть привести до повного єднання з Богом.

Церква вшановує їх як приклад терпіння, довіри до Божої волі та духовної зрілості, нагадуючи, що шлях спасіння часто проходить через втрати, які відкривають людині вічні цінності.

Прикмети 26 січня

Народні прикмети 26 січня / © pexels.com

Якщо навколо місяця з’являється туманне коло — чекайте на хуртовини.

Ліс шумить (вітер у лісі) — незабаром сніг і відлига.

Кішка лягає на спину й потягується — погода потеплішає.

Що завтра не можна робити

За давніми віруваннями, цього дня слід утриматися від злих слів і недобрих спогадів про тих, хто відійшов у вічність, адже будь-яка образа пам’яті померлих вважалася духовно небезпечною. Також не радили братися за нові справи — вважалося, що започатковане цього дня може обернутися втратами, клопотами або матеріальними збитками.

Що можна робити завтра

У минулі століття цей день був присвячений пам’яті рідних, які відійшли з життя: люди щиро молилися за їхній упокій, згадували добрим словом і відвідували родинні могили, виявляючи шану та духовний зв’язок між поколіннями.