26 січня — яке церковне свято, чому не можна прибирати і їсти картоплю

Завтра, 26 січня, в православному календарі день пам’яті Ксенофонта і Марії. Ксенофонт і Марія були подружжям із Візантії, які жили у V столітті і славилися своєю побожністю та благодійністю. Вони мали двох синів, Аркадія та Іоана, які також стали святими. Вони належали до знатного роду і мали багато майна, але не прив’язувалися до земних благ і роздавали їх убогим і церквам. Своїх синів виховували у християнській вірі і надали їм гарну освіту. Сини поїхали на навчання до фінікійського міста Вирита, де вони відзначилися своїми знаннями і доброчесністю.

Коли Ксенофонт важко захворів, сини повернулися до Царгорода, щоб побачити його. За їхніми молитвами батько одужав. Потім сини знову вирушили до Вирита, але дорогою їхній корабель розбився внаслідок бурі. Вони врятувалися, але опинилися на різних берегах. Вважаючи один одного мертвими, вони вступили до монастирів, де віддавали себе Богові. Батьки, дізнавшись про корабельну катастрофу, також подумали, що сини потонули. Вони вирушили на прощу до Єрусалима, де зустрілися зі своїми дітьми, які також прибули до міста. Після радісної зустрічі сини пішли до пустелі, а батьки роздали все своє майно і вступили до монастирів. Вони всі свято закінчили своє життя і були прославлені як святі.

Церковне свято 26 січня — день пам'яті Феодора Студита

Феодор Студит був византійським монахом, аскетом, церковним діячем і письменником, який жив у VІІІ столітті. Він був канонізований в лику преподобних.

Феодор Студит був сином людини, яка збирала царські податі, Фотина і родичем святого Романа. Він отримав гарну освіту і разом зі своєю родиною вступив до монастиря. Він був учнем і наступником свого дядька Платона, який заснував монастир Саккудіон. Пізніше Феодор переселився зі своїми учнями до Студійського монастиря, який став центром византійського монашества і культури. Феодор Студит був запеклим захисником іконопоклоніння і противником іконоборців, яких підтримували деякі імператори. Він виступав за свободу церкви і відстоював православну віру. За свою боротьбу він був кілька разів засуджений до в'язниці і заслання.

Феодор Студит був також видатним письменником і богословом. Він написав багато творів, серед яких: похвальні мови, послання, поеми, гімни, правила монашого життя, тлумачення Святого Письма і богослужбові тексти. Він також зберігав і переписував давні рукописи і сприяв розвитку каліграфії і мініатюри.

Прикмети 26 січня

Народні прикмети 26 січня / Фото: Pexels

Захід сонця ясний і безхмарний — чекайте на сильний мороз.

Стоїть сонячна погода — весна прийде рано і буде теплою.

Зірки на небі вночі — буде великий урожай льону.

Що завтра не можна робити

На Феодора не можна прибирати. Здавна наші предки вірили, що це принесе проблеми з фінансами. А ще не можна було сваритися, лихословити і задивлятися у дзеркало. Наші предки вірили, що цього дня заборонено їсти картоплю, адже це може накликати хвороби.

Що можна робити завтра

Зазвичай цього дня готували страви з гороху. А ще ворожили на майбутню погоду. Для цього висипали в тарілку горох. Якщо він голосно котився, отже, будуть морози.

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